Op de vrijdag van de Grand Prix van Italië zat Alexander Albon voor het laatst in zijn Williams F1-bolide. Een dag later mocht Nyck de Vries zijn opwachting maken, doordat de Thai met een blindedarmontsteking werd opgenomen in het ziekenhuis. Nadat die operatief verwijderd was, liep Albon na complicaties nog een ademhalingsstilstand op. Het zorgde ervoor dat er een groot vraagteken achter zijn naam stond wat betreft deelname aan de Grand Prix van Singapore, die tevens als een van de fysiek zwaarste races op de kalender geldt. In de aanloop naar het raceweekend werd echter duidelijk dat Albon het in ieder geval zou gaan proberen op de vrijdag.

Zelf verwachtte Albon al dat hij het weekend in Singapore gewoon zou kunnen afmaken en na de vrijdagse actie op het Marina Bay Street Circuit lijkt dat weer een stap dichterbij. Hij kwam in beide trainingen in actie en besloot de tweede oefensessie met de zestiende tijd. "Oké, de vrijdag zit erop. Het is goed om weer terug te keren in de auto. Het is erg warm, maar ik voel me prima", laat Albon optekenen na afloop van de tweede training. Wel erkent hij dat dit niet zijn makkelijkste dag in een F1-auto was. "We hebben het stap voor stap bekeken, ik heb wat lange runs gereden en ik heb meer gereden dan de meeste andere rijders. Het gaat niet eenvoudig, ik zou liegen als ik dat zou zeggen, maar iedereen heeft het hier lastig. Het is wellicht goed dat we op zaterdag niet zoveel rijden, dus ik kan een beetje op adem komen voor zondag."

Daar waar Albon nog tot de zestiende tijd kwam, moest Williams-teamgenoot Nicholas Latifi het doen met de twintigste en laatste tijd. Na de puntenfinishes in België en Italië lijkt de Britse renstal in Singapore dus een lastiger weekend tegemoet te gaan, iets wat niet als een verrassing komt voor Albon. "We missen hier wat snelheid, maar dat hadden we ook wel verwacht van dit weekend. De auto past niet heel goed bij dit circuit. Het belangrijkste wat we meenemen na deze vrijdag is dat ik me prima voel en dat de auto ook oké voelt."

De hoogtepunten van de tweede training in Singapore