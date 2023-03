Albon positief verrast dat Williams om de punten vocht in Bahrein

Tijdens de wintertestdagen zag het er niet heel rooskleurig uit voor het team van Williams. Het was meteen duidelijk er werk aan de winkel was, aangezien zelfs Alexander Albon toegaf dat ze het langzaamste team op de grid zouden zijn. De Thais-Britse coureur verraste tijdens de seizoensopener in Bahrein echter vriend en vijand door beslag te leggen op de tiende plek, waardoor hij het laatste punt mee naar huis nam.

Albon maakte goed gebruik van de virtuele safetycar veroorzaakt door het uitvallen van Charles Leclerc. De 26-jarige coureur werd naar binnen gehaald voor een gebruikte set softs, aangezien hij geen nieuwe meer tot zijn beschikking had. Hierdoor verloor hij nog een plaatsje aan Pierre Gasly, maar het bleek genoeg te zijn voor P10. “Ik heb de hele race moeten vechten voor mijn positie”, vertelt de Williams-coureur. “Toen ik de pits uitkwam moest ik meteen pushen, meer dan dat ik gewild had om mijn banden te sparen. Toen Pierre bijvoorbeeld achter me zat, probeerde ik zo zuinig mogelijk met mijn banden om te gaan. Ik wist dat het niet goed was voor de banden en dat het me aan het einde van de stint veel tijd zou gaan kosten. Ik kon niet veel doen om hem achter me te houden, maar het feit dat we met Alpine aan het strijden waren is een goed teken.”

Juiste set-up gekozen

Williams reed met weinig downforce rond, wat de auto ten goede kwam op de rechte stukken. Daar stond tegenover dat Albon moeite had om zijn concurrenten bij te benen in de bochten. “Het was lastig om de auto te besturen, maar daardoor wisten we wel dat we veel snelheid op de rechte stukken hadden. Dat gaf ons de mogelijkheid om te racen.” Over de progressie van Williams vertelt de Thaise coureur het volgende: “We moeten onze zwaktes in kaart brengen. Onze auto glibbert een beetje op de rechte stukken, en we zijn minder snel in de bochten. We roeien met de riemen die we hebben, we moeten doen wat op dit moment goed is voor de auto. Wel moeten we een aantal karakteristieke eigenschappen van de auto veranderen, dat gaat wat langer duren. Maar voor de korte termijn zitten we in een goede positie.”