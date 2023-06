Alexander Albon rijdt zich dit Formule 1-seizoen geregeld in de kijker. Zo behaalde hij een indrukwekkende zevende plaats in de Grand Prix van Canada. De Williams-coureur werd flink onder druk gezet in Montreal, maar hield het hoofd koel. De F1-fans riepen de Thai dan ook uit tot Driver of the Day. Daarnaast waren er complimenten van Red Bull-teambaas Christian Horner en werd er zelfs over een mogelijke terugkeer naar Red Bull Racing gesproken. Albon maakt echter duidelijk momenteel op zijn plek te zitten bij Williams en geen interesse te hebben in een overstap naar een ander team.

Op de vraag of Albon zichzelf ziet terugkeren naar Milton Keynes, antwoordt hij: "Ik denk, eerlijk gezegd, dat je nu al wel kan zien dat hier [bij Williams] mijn focus ligt. Dit is niet voor de korte termijn. Ik ben hier voor de lange termijn. Ik geniet ervan om met dit team te werken. Ik heb het gevoel dat we samen op reis zijn, en die reis wil ik voortzetten. Laten we kijken hoe de komende jaren gaan. Op dit moment ben ik in ieder geval blij met waar ik ben." Dat Horner zich positief over hem uitliet, kwam voor Albon niet als een verrassing. Hij en zijn oude leidinggevende hebben nog regelmatig contact met elkaar. "Christian stuurt me geregeld een bericht. Hij zegt dan bijvoorbeeld dat ik het goed doe. Het is altijd leuk om zo'n band te hebben met je oude teambaas. Canada was geweldig. Het was aardig van Christian om dat te zeggen."

Genieten

Hoewel de 27-jarige met Williams niet in staat is om voor zeges en podiums te knokken, zegt Albon wel meer te genieten van het rijden in F1 dan eerder. Met name tussen de oren zit het nu beter. "Mentaal ben ik nu op een goede plek", gaat hij verder. "Ik heb het idee dat ik een belangrijke rol speel bij Williams." Dat het bij Red Bull minder ging met hem, lag volgens Albon niet aan het team. "Ik kan niet voor andere coureurs spreken, maar gedurende mijn tijd bij Red Bull werd alles wel goed gemanaged. Het was in die zin een normaal team. Het kwam meer door externe dingen en een gebrek aan ervaring dat ik het moeilijk had. Dat ging niet alleen om het rijden. Ik worstelde in zijn algemeenheid met F1. Nu ik volwassener ben en meer ervaring heb, heb ik het idee dat ik er beter voorsta. Mentaal ben ik naar mijn mening sterker. Het zou altijd al makkelijker worden, maar ik zit nu ook nog eens op een fijne plek. Ik heb het gevoel dat ik nog nooit zo goed heb gereden."

Ondanks alle positiviteit beseft Albon dat Williams nog een lange weg te gaan heeft. "Er ligt nog een hoop werk op de plank", geeft de Thai ruiterlijk toe. "Het is niet zo dat we onze rondjes afwerken en het idee hebben dat het wel goed zit met de auto. Er zijn een hoop bochten en circuits waar het niet goed voelt, maar in Canada was het wel meteen goed. Het is ook indrukwekkend om in sommige eerste trainingen meteen tijden te rijden die ik vorig jaar in de kwalificaties noteerde. Daar haal ik veel vertrouwen uit. Ten opzichte van vorig jaar hebben we grote stappen gemaakt. Ik heb het gevoel dat we nu elk weekend Q2 kunnen bereiken, en soms is er zelfs een kans op Q3. Dat was vorig jaar lastiger."