Albon: "Ik heb nog wat rekeningen te vereffenen met de Formule 1"

Alexander Albon heeft een turbulente periode achter de rug. In 2019 kwam heel onverwacht een kans bij Scuderia Toro Rosso, een half jaar later stroomde de Thai al door naar Red Bull Racing en in 2020 plakte hij hier nog een jaartje aan vast. Dat jaar verliep niet heel vlekkeloos en dus werd Albon weer teruggezet. Sergio Perez nam zijn plaats in, terwijl Albon zelf simulatorwerk verrichtte bij het team en actief was in DTM. Na een jaar aan de zijlijn te hebben gestaan, is hij weer terug in F1. Williams zag het zitten met de 26-jarige rijder uit Londen. Sportief gezien was het een stap terug, maar volgens Albon is zijn mindset niet anders. Albon wil mensen nu echt laten zien waar hij toe in staat is.

"Ik heb nog wat rekeningen te vereffenen met de Formule 1", zegt Albon tegen Auto Motor und Sport. "Het perspectief is natuurlijk wel wat anders. Punten voelen als een overwinning voor ons, maar ik heb nog steeds veel plezier. We zien ook vooruitgang. Het was pas lastig geweest op het moment dat we niet konden doorontwikkelen." Op de vraag of de overgang van Red Bull naar Williams lastig was, antwoordt Albon. "Red Bull heeft natuurlijk wel financiële voordelen, die zelfs met het huidige budgetplafond nog een impact hebben. Qua structuur en werkwijze lijken beide teams erg op elkaar. De dynamiek hangt echter af van de medewerkers."

Met Red Bull-steun bleef Albon in 2021 dus actief in de racerij. Voor AF Corse kwam hij in actie met een Ferrari in DTM. De Thai probeerde het verlies van F1-ervaring te minimaliseren. "Natuurlijk is een jaar in de Formule 1 beter dan een jaar erbuiten", gaat hij verder. "Ik probeerde het verlies te beperken en de tijd wijs te gebruiken. Ik heb Pirelli-tests met Red Bull gehad, maar dat duurde vaak maar drie of vier dagen. Ik moest me dus vooral verbeteren door het werk buiten de baan." Was het lastig om te schakelen tussen beide wagens? "DTM is iets heel anders. Gek genoeg had ik vooral moeite met alle elektronische hulpmiddelen. Rijden in een F1-auto is puur. Het is alleen jij en de auto, terwijl DTM ook ABS en traction control heeft."