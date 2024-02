Albon: Nieuwe Williams F1-auto heeft nieuwe zwakke plekken

De punten waar het Formule 1-team van Williams tijdens de winter aan moest werken waren voor de technici bekend. De FW45 van vorig jaar was niet sterk in de langzame bochten, niet goed bij het remmen en had moeite om goed door lange, snelle bochten heen te komen. Volgens coureur Alexander Albon is het technische team erin geslaagd om die problemen aan te pakken, maar hij ziet wel dat nieuwe zwakke plekken zijn ontstaan. "Het is fijn dat we heel wat probleemgebieden opgelost hebben, maar nu moeten we nieuwe dingen aanpakken. Dat hoort bij de ontwikkelingscurve, maar tot nu toe is het gevoel goed", legt de Thai uit.

Ondanks het goede gevoel kende Williams overall niet echt een heel goede eerste testdag. Albon reed maar veertig rondjes in de ochtendsessie en aan het einde ging ook nog iets mis met de brandstoftoevoer. Logan Sargeant mocht in de middag plaatsnemen en de Amerikaan kende al helemaal een dramatische dag. De coureur uit Florida zette dan wel een vijfde dagtijd neer, maar een probleem met de aandrijfas zorgde voor weinig rondjes. Desondanks houdt Albon de moed erin. "We hebben niet veel rondjes gereden, maar het gevoel is over het algemeen goed. We stonden voor de grote taak om de problemen die we vorig jaar constant hadden op te lossen. We konden op bepaalde gebieden van de baan zien of dat gelukt is", vertelt de 27-jarige rijder.

Het optimisme is dus aanwezig bij Albon, maar de Williams-coureur voorziet geen vliegende start van het seizoen. "Het is duidelijk dat het nog wel even duurt voordat we zijn waar we moeten zijn. Ik denk dat alles op het gebied van rijden en set-up helemaal anders is dan met de auto van vorig jaar. Daarom denk ik niet dat we een vliegende start mee gaan maken, maar dat we eerder een rennende start hebben. We hopen dat we snel een aantal goede races meemaken en al wat punten kunnen sprokkelen", besluit de rijder die voor zijn derde seizoen bij zijn huidige werkgever staat.