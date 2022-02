Albon: "Nieuwe wagens vereisen finesse van coureurs"

Dit jaar verandert er een hoop aan de wagens. Naast de stap naar 18-inch velgen en een gloednieuw aerodynamisch pakket, worden de bolides ook een stuk zwaarder. Het minimum gewicht is maar liefst 795 kilogram. Volgens verschillende coureurs voel je dit met name in de langzame bochten.

Ook voor Albon is het nog even wennen. De Thai was in 2020 nog coureur voor Red Bull Racing, maar vorig jaar moest hij genoegen nemen met een plekje op de reservebank. Nu kan hij er weer vol tegenaan in de Williams. Albon weet dat het niet makkelijk wordt: “Ik denk dat we anders met deze banden om moeten gaan, en we moeten nog een hoop leren,” vertelt Albon na een vraag van Motorsport.com. “De nieuwe wagens glijden ook sneller. Je kan ze meer zien bewegen. Dus er is finesse vereist om ermee te rijden. Als je eenmaal op de limiet zit en alles wat stijver is, moet je wat preciezer zijn als je met deze wagens rijdt.” De wagens doen Albon denken aan de Formule 2-machines. “Het lijkt bijna op een Formule 2-auto met de manier waarop ze reageren. Maar met de bochtensnelheid van de F1, voelt het niet zo raar. Hier in Barcelona zijn we ook op een soepel circuit. Ik weet niet zeker wat er bijvoorbeeld in Austin zou gebeuren.”

De man met startnummer 23 is blij met wat hij tot nu toe beleefde met de FW44. “Het voelt best wel goed. De wagen is prima om mee te beginnen. We hebben een fundering gelegd voor de rest van het seizoen. Niks groots springt eruit, dat is altijd goed. Natuurlijk is het met de nieuwe regels voor iedereen een beetje een nieuw begin, en ik denk dat dit me ook helpt. Ik kom steeds beter weer in vorm, en bij elke ronde die ik rijd, voelt de auto steeds beter.”

Net als bij andere teams te zien was, heeft ook Williams te maken met een hobbelende wagen op het rechte stuk. Albon maakt zich er niet al te druk om. “Iedereen heeft het een beetje, sommigen iets meer dan anderen. Maar om eerlijk te zijn beïnvloed het de rondetijd nauwelijks. Zolang je de wagen niet beschadigd kun je er mee omgaan. Het is wel anders, en dat maakt bocht 1 wel interessanter.”

En dan hetgeen waar iedereen op hoopt: Is het makkelijker om je voorligger te volgen? Volgens Albon wel. “Ik zat een aantal ronden achter Pierre [Gasly]. Het initiële gevoel is goed. Ik heb natuurlijk nog niet geracet en dan is het wel moeilijker. Maar ik was wel verbaasd over hoe snel ik kon blijven rijden in bocht 2 en 3, ik ging bijna te langzaam omdat ik het slechter verwachtte. Het eerste gevoel is dus goed.”