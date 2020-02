Albon toont nieuwe helm voor 2020

Erg schokkend zijn de veranderingen aan zijn nieuwe helm niet, geeft Albon toe: “De helm is ten opzichte van vorig jaar redelijk hetzelfde gebleven, we hebben een aantal dingen aangepast”, zegt hij. “De Thaise vlag zit op de bovenkant met her en der gele accenten. Het is simpel, maar daar houd ik wel van. Het past heel goed bij de kleuren van Red Bull.”

Albon begint in 2020 aan zijn eerste volledige seizoen bij de hoofdmacht van de energiedrankenfabrikant, opnieuw als teamgenoot van Max Verstappen. Afgelopen seizoen verkaste hij hals over kop naar Red Bull Racing toen Pierre Gasly vanwege teleurstellende resultaten teruggezet werd naar Scuderia Toro Rosso.

Met een vierde plaats in Japan scoorde Albon nog een aardig resultaat, alhoewel een podiumfinish voor het grijpen lag in Brazilië. Een aanvaring met Lewis Hamilton zorgde er echter voor dat die kans aan Albons neus voorbij ging.