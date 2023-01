Alexander Albon ging in 2022 bij Williams aan de slag als vervanger van de naar Mercedes-vertrokken George Russell. De Thai kwam er al snel achter dat de FW44 niet op elk circuit goed uit de verf kwam. Volgens Albon piekte de Formule 1-auto slechts op een paar banen. Hij scoorde afgelopen F1-seizoen in totaal drie keer punten, met een negende plek in Miami als hoogtepunt. Albon hoopt dat de FW45 in 2023 constanter presteert en meer kansen creëert voor het team.

"Naar mijn idee hadden we een soortgelijk jaar als George eerder had", blikt Albon terug. "Ik was niet op alle circuits even snel. Onze auto was best uniek. Hij paste slechts bij de karakteristieken van een paar banen. Zodra dat het geval was maakten we er ook het meeste van. Op een aantal zaterdagen waren we bijzonder sterk. Dit zorgde voor kansen. Hoewel we er normaal gesproken niet dicht op zaten, konden we tijdens die weekenden ineens knokken. In sommige opzichten was dat wel teleurstellend, want eigenlijk wilden we continu meestrijden. Niet veel later lagen we dan weer negentiende of twintigste, de plekken waar we eigenlijk ook hoorden. Toch pakten we de kansen wel zodra andere iets lieten liggen of niet presteerden zoals ze normaal gesproken deden. Maar we willen altijd punten scoren, ook al loopt het iets minder. Dat was afgelopen jaar niet het geval."

Albon geeft aan dat Williams weet wat er beter moet voor de nieuwe wagen. "Je moet er alles aan doen naar mijn mening", vervolgt hij. "De tekortkomingen van de auto liggen vrij duidelijk in de bochten. Dit komt naar voren in feedback van de coureurs en in wat de data laat zien. Het is duidelijk waar we aan moeten werken. Dat bereiken is natuurlijk weer een ander verhaal. Het hangt samen met de karaktereigenschappen van de auto. Dat was in 2021 ook het geval en zelfs daarvoor was deze zwakke plek al te zien. Het is zaak om het probleem aan te kaarten en weg te werken. We moeten daarbij elk aspect bekijken en niet de schuld bij één deel van het team leggen. We moeten naar de kleinste details kijken en ook kijken of de correlatie wel goed is. Ik heb namelijk wel het idee dat onze auto goede eigenschappen bevat."

Beperkingen

Daarnaast geeft de Thai aan dat er ook genoeg factoren zijn die Williams beperken. Zodra de renstal die problemen weet te tackelen, verwacht Albon grote sprongen te maken. "Het is niet puur het verbeteren van de downforce. Het is zaak om de balans op orde te krijgen en ook zo sneller te worden. Dat is bijvoorbeeld zo'n eigenschap waar ik het over had", vervolgt Albon. Wel ziet de Williams-coureur dat het Britse raceteam progressie boekte in 2022. "We stonden 1-0 achter bij het ingaan van de wintertests, maar gedurende het seizoen hebben we steeds meer gewicht van de auto gehaald. Onze updates werkten ook. We brachten niet zoveel als de concurrentie, maar onze grootste upgrade werkte. We maakten een inhaalslag, waarbij we de auto steeds beter begrepen. We konden ook best goed met de banden overweg. We zijn nog steeds lerende, maar met de juiste voorbereiding waren we in de kwalificatie soms sneller dan anderen. Maar nogmaals: als we naar de toekomst kijken, dan willen we niet het tiende team zijn."