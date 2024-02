Albon niet bezig met eventuele overstap: "Focus op Williams F1"

Na het vertrek van Lewis Hamilton bij Mercedes naar Ferrari in 2025 wordt er volop gespeculeerd wie zijn vervanger moet worden en de naam Alexander Albon zingt daarbij vooral rond. Ook nadat Williams-teambaas James Vowles bekendmaakte dat hij ook in 2025 nog vastligt bij zijn huidige werkgever blijven de geluiden aanzwengelen, want tegelijkertijd gooit de topman de deur voor een eventuele overstap niet dicht.

De interesse in Albon is niet bijzonder. De Thai heeft in 2023 veel lof gekregen voor zijn prestaties en lijkt na het mislukte avontuur bij Red Bull Racing weer toe aan een volgende kans bij een topteam. Naast een stap richting Mercedes wordt de 27-jarige coureur ook gelinkt aan een terugkeer bij Red Bull om daar de tegenvallende Sergio Perez te vervangen. Zelf verklaart Albon niet bezig te zijn met een eventuele overstap. "In alle eerlijkheid ben ik daar nu niet op gefocust", vertelt de Williams-coureur tijdens de onthulling van de livery voor de FW46 aan Sky Sports.

Volgens Albon is het eerstvolgende doel het succes van Williams in 2023 te evenaren en mogelijk nog een stap extra te zetten. "[Een overstap] is meer iets voor achter de schermen. Ik ben nu gefocust op Williams en op de opwaartse spiraal waar we nu in zitten. Ik wil graag mijn uiterste best doen", verklaart de Thaise rijder. Toch kan Albon wel begrijpen dat de interesse in hem aangewakkerd is. "De interesse komt wanneer je goede prestaties laat zien. Daarom horen we hier en daar wat, het is volledig te danken aan het seizoen dat we vorig jaar hebben meegemaakt."

Albon weet dat als hij de komende tijd het hoge niveau vast weet te houden, er in de toekomst genoeg kansen voor hem komen om een stap hogerop te maken. "Ik moet dit vasthouden en nog een schepje er bovenop doen om er zeker van te zijn dat deze mogelijkheden zich aandienen", legt de coureur die aan zijn vijfde F1-seizoen begint uit. "Tegelijkertijd ben ik nu gefocust op Williams. Veel gaat duidelijk worden tijdens de eerste races die op de agenda staan. We gaan dan zien wat voor stap we als team hebben gezet."