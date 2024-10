Alexander Albon belandde vrijdag in de eerste vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad in de TecPro-baanafzetting bij bocht 9, nadat hij zich in de listige bochtencombinatie 7-8-9 had laten verrassen door de langzaam rijdende Oliver Bearman. Meteen na het incident noemde Albon Bearman via de boordradio ‘een idioot’, maar inmiddels is hij van gedachten veranderd.

Albon wijst nu eerder naar Ferrari, het team dat Bearman de eerste oefensessie liet afwerken in plaats van Charles Leclerc. “Als ik de radioberichten terugluister, dan kreeg hij volgens mij pas heel laat te horen dat ik eraan kwam”, zegt de Williams-coureur over het radiocontact tussen Ferrari en Bearman. “Hij deed nog zijn best om het tempo op te voeren in de twee of drie snelle bochten, maar we troffen elkaar op het slechtst mogelijke punt van dit circuit.”

Het grote onderlinge verschil in snelheid is voor Bearman ook nieuw, vertelt Albon. “Ik denk dat er een snelheidsverschil van honderd kilometer per uur was. Ik neem mezelf niets kwalijk, maar ik denk ook niet dat het allemaal aan Ollie lag. Ik denk dat hij iets beter op de hoogte gehouden had kunnen worden. Bovendien is hij nieuw: in dit soort situaties is het snelheidsverschil in de Formule 1 veel groter dan in de Formule 2”, aldus Albon, doelend op het feit dat Bearman normaal gesproken in de Formule 2 uitkomt. “Maar het is niet zijn fout.”

Stewards spreken van race-incident

De stewards hebben het voorval onderzocht, maar deelden geen straffen uit. “Beide coureurs waren het erover eens dat Bearman zich niet op een onredelijke positie bevond, maar dat het wel ongelukkig was omdat het dicht bij de lijn van Albon was”, klinkt het in de verklaring van de stewards. “Als Bearman iets verder vooruit op de baan was geweest, dan had dit niet tot een incident geleid. Alle partijen waren het erover eens dat het een race-incident was.”

Omdat zijn Williams bij de crash zwaar beschadigd raakte, miste Albon de tweede vrije training voor de Grand Prix van Mexico. “Maar dat was natuurlijk een bandentest voor Pirelli. Dus mogelijk hebben de teams minder geleerd, aangezien ze niet met de banden voor dit seizoen reden. Hopelijk is onze gemiste baantijd daardoor minder nadelig”, besluit Albon positief.

Video: De crash van Albon met Bearman in Mexico