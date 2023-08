Op het circuit van Spa werd veel verwacht van het team van Williams. De Britse renstal doet het vaak goed op banen waar 'low-drag'-auto's het goed doen en dat is precies wat het Belgische circuit vraagt. Bij het begin van de race leek Alexander Albon dit ook waar te kunnen maken. De Thai schoot uit de startblokken en kwam vanaf plek vijftien naar plek tien. Na de ijzersterke start verloor de Williams-coureur echter langzaam terrein. De 27-jarige coureur moest zijn banden sparen en verloor daardoor veel pace. Uiteindelijk finishte hij teleurstellend als veertiende.

"Het was een moeilijke race, want we reden met lage downforce", vertelde de coureur. "Dat is leuk, maar niet altijd. In sector twee was het niet zo leuk. De bandenslijtage neemt daardoor veel meer toe. We zagen het al op de regenband, we voorspelden hoge bandendegradatie. Het was wel een wake-up call, want zeker de mediums sleten hard."

Volgens Albon was dat niet het enige probleem tijdens de race in de Ardennen: "Ik kon niet met de auto's om me heen het gevecht aangaan. Ik moest in de tweede sector te hard pushen, want als ik in bocht tien, elf of twaalf het gas los liet om banden te sparen werd ik direct onder druk gezet. Ik werd direct bijna ingehaald door de auto achter mij. Ik moest bijna de hele race meer pushen dan mogelijk, waardoor de banden ook nog oververhit raakten en sneller sleten. Het werd zo een vicieuze cirkel. Ik wilde wel banden sparen, maar dat kon niet. In Canada en op Silverstone kon ik in een paar bochten banden sparen, hier leek het erop alsof ze continu dicht op me zaten."

Regen zorgde voor koelere banden

Halverwege de race viel er lichte regen en dat zorgde ervoor dat de Pirelli's koeler werden. Daarmee hervond zijn Williams snelheid. Dat verraste de Thaise coureur: "Ik had meer grip onder de natte omstandigheden dan op de droge baan. Toen kon ik de concurrentie weer bijhalen en kreeg ik meer pace." Toen het eenmaal stopte met regen en het circuit weer droger werd, verloor de coureur weer een aantal plekken: "Dat was frustrerend, want we hadden gedacht dat het een beter weekend voor ons zou zijn. We moeten goed kijken waarom het weekend zo moeilijk was voor ons."

Met name richting Monza is het volgens Albon nodig om te doorgronden waar de problemen lagen: "De downforce is daar vergelijkbaar. Daar is voor ons de eerste echte kans om weer punten te scoren. We moeten leren van dit weekend, zodat we als we op circuits rijden die goed bij ons passen deze problemen niet meer opspelen." Over de snelheid op de rechte stukken was de coureur wel tevreden, maar ook dan steekt het probleem met de banden de kop op: "Dat we op de rechte stukken snel zijn, is voor Monza erg fijn. Maar als we hoge snelheden rijden, slijten de banden ook sneller."