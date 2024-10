De laatste Grands Prix heeft Williams de stijgende lijn te pakken. Vooral de dubbele puntenscore in Baku was een uitstekend resultaat voor het Britse Formule 1-team, want daardoor is het geklommen naar de achtste plek bij de constructeurs. Sinds de komst van teambaas James Vowles heeft het team de stijgende lijn te pakken en heeft het in 2025 met Alexander Albon en Carlos Sainz twee goede coureurs vastgelegd.

Tijdens een sponsorevenement in Brazilië vertelt Albon over de sfeer bij de renstal op dit moment. "Die is goed, maar uiteraard zijn we hongerig", aldus de Thai. "Op verschillende manieren hebben we het idee dat we de auto sneller hebben gemaakt, maar we hebben de afgelopen races niet altijd geleverd. Maar de energie is goed. Dat is heel fijn en dat zorgt voor een positieve sfeer wanneer we bij de auto zijn. We hebben nu elk weekend kans op punten. Dat motiveert mij als coureur, maar ook het team raakt erdoor gemotiveerd. Het zorgt ervoor dat we nog harder willen pushen. Het gevoel is nu - als ik het anders zou zeggen zou ik liegen - een mix van honger en enthousiasme."

De focus van Albon en Williams is volledig verschoven naar 2025. Heel veel aan de auto wordt er niet veranderd, maar op coureursgebied wel. Sainz komt zoals gezegd over. Albon is al een paar keer met zijn toekomstige teamgenoot om tafel geweest. "We zijn net pas begonnen met communiceren richting Carlos over hoe de auto ervoor staat, en we hebben nu verschillende meetings ingepland", verklaart de 28-jarige rijder. "We hebben voordat hij zijn contract tekende al hier en daar wat met elkaar gepraat. Hij wilde toen weten hoe het team ervoor stond. Nu is het meer dat we onze eigen plek moeten vinden."

Lof voor 'relaxte' Colapinto

De komst van Sainz betekent wel dat Franco Colapinto na dit seizoen weer moet toekijken. De Argentijn stapte in Monza voor het eerst bij Williams in - als vervanger van de ontslagen Logan Sargeant- en maakt grote indruk. Ook Albon ziet de coureur uit Buenos Aires excelleren. "Hij is heel snel en ook nog eens heel relaxed. Het leek voor hem heel natuurlijk om in deze sport te debuteren", vertelt Albon over zijn 21-jarige teamgenoot. "Sommige coureurs zijn heel gespannen of een beetje nerveus. Daar lijkt hij geen last van te hebben. Hij kwam bij ons en was direct heel snel, zelfs op heel lastige banen."