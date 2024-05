Na de eerste zes Formule 1 Grands Prix van 2024 staat Williams nog altijd zonder punten. Ook op Imola wist de formatie uit Grove niet in de top-tien te komen. Logan Sargeant miste het tempo en werd zeventiende, de race van Alexander Albon was na de pitstop klaar. De banden werden niet goed op de FW46 gemonteerd, waarna hij een ronde later met zijn auto strompelend de pits in kwam. Hij kon met een nieuw setje banden zijn weg wel vervolgen, maar met ook nog eens tien seconden straf vanwege een unsafe release was de race voor hem over. "Ik voelde in de pits nog niets. Toen ik de pitlimiter eraf haalde voelde ik een vibratie en had ik door dat er wat mis was", vertelt een teleurgestelde coureur na afloop van de race, die aan het einde van de race de enige uitvaller werd.

Zoals gezegd slaagde Albon er nog wel in om de pits te bereiken en een nieuwe set banden te krijgen. Het was volgens de coureur geen groot probleem om dat voor elkaar te krijgen. "De band zat wel vast. In de bochten kon ik zien of de band eraf viel, maar hij bewoog een stukje en stopte daarna", verklaart de 28-jarige rijder. "Ik kon dus zien dat het veilig genoeg was. Er was iets van tien millimeter bewegingsruimte."

Gewicht blijft een probleem

Albon baalt enorm na het resultaat, maar nog meer van de seizoenstart. Toch ziet hij licht aan het einde van de tunnel. "Het enige positieve is, dat de rest van het middenveld niet veel punten scoort. We zitten er dus nog niet ver vandaan", vertelt hij. "Dit seizoen zijn we veel bezig met gewicht van de auto te halen. De andere teams kunnen ondertussen de auto verbeteren. Dit weekend waren we iets minder zwaar en daardoor waren we direct wat competitiever in de kwalificatie. Hoe mijn race pace was, dat weet ik niet. Ik reed in niemandsland, want ik had na de [pitstop]problemen geen banden over. Ik zie het echter niet somber in. We hebben namelijk een plan. Als we dat niet zouden hebben, dan zou ik in doemscenario's denken."