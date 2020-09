Albon wil meer zilverwerk na eerste podium: “Moet nu doorpakken”

Twee keer eerder was Alexander Albon al heel dicht bij het podium, maar botsingen met Lewis Hamilton zorgden ervoor dat hij pas na ruim een jaar bij Red Bull Racing een plekje in de top-drie bemachtigde. Aangezien de Formule 1 een weekend vrijaf had in de aanloop naar de Russische Grand Prix van aankomend weekend, had Albon wat tijd om te reflecteren op zijn beste F1-klassering tot nu toe. “Ik was natuurlijk heel blij en ik wil het team bedanken omdat ze mij vanaf de eerste dag gesteund hebben. Ze verdienen het en ik heb het gevoel dat ik het ook verdiende”, vertelde hij in de preview van het team op het treffen op het Sochi Autodrom.

“Het was een goede dag en het was geweldig om te zien hoe blij iedereen die onder het podium stond, was. Het was fijn om ze iets te geven wat ze konden vieren”, vervolgt Albon, die het ook heel bijzonder vond om als eerste Thaise coureur het podium te betreden in de Formule 1. “Ik ben trots dat ik de vlag mag vertegenwoordigen voor iedereen in Thailand die mij gedurende mijn carrière gesteund heeft. Vorige week zondag was een hele, hele goede dag. Nu moeten we doorpakken, focussen en hopelijk pakken we dan meer zilverwerk.”

Op Mugello stond Red Bull Racing er goed bij. Het gat naar Mercedes leek kleiner dan in de voorgaande races. Dat geeft Albon en Red Bull het vertrouwen dat er progressie geboekt wordt. “Ik denk dat Mugello voor ons een behoorlijk goed circuit was, maar het liet ook absoluut zien dat we elk weekend stappen voorwaarts zetten met de auto. Ik denk dat Monza een uitzondering was. Nu zijn we terug op de circuits waar meer downforce nodig is. Daar zouden we competitiever moeten zijn.” Toch tempert Albon de verwachtingen voor de Grand Prix in Sochi: “Het is meestal geen geweldig circuit voor ons als team, maar we hebben dit seizoen gezien dat je nooit echt weet wat je kan verwachten totdat je op het circuit bent. Laten we dus afwachten hoe het gaat, maar we vertrekken hoopvol richting Sochi.”