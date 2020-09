Albon vermijdt mediaspeculatie over toekomst bij Red Bull

Albon maakte vorig jaar na de zomerstop de overstap van Toro Rosso naar Red Bull Racing. Tot op heden komt de 24-jarige coureur in de trainingen en kwalificaties niet in de buurt van teamgenoot Max Verstappen, al gaat het in de races vaak een stuk beter. Tijdens de Grand Prix van Toscane mocht hij eindelijk de gang naar het podium maken. Door zijn achterstand op Verstappen en de uitstekende prestaties van Pierre Gasly bij AlphaTauri wordt er echter flink gespeculeerd over een positiewisseling.

Albon zegt zich niet druk te maken over de geruchten en nog steeds het volste vertrouwen te hebben van de uitgesproken Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko en teambaas Christian Horner. “Ik lees de media niet”, stelt Albon. “Ik weet dat er altijd over gesproken wordt. Het is een hot topic voor jullie als pers. Ik sluit me er gewoon voor af. Mijn vertrouwen en geloof komen voort uit persoonlijke gesprekken met Christian of Dr. Marko. Ik voel veel steun van hen, van het hele team. Ik ben ontspannen. Ik weet dat het beter moet, ik wil ook beter en ik ben gemotiveerd om dat voor elkaar te krijgen. Met alle steun van de mensen om me heen, ben ik blij met waar ik sta in het team. Het zijn vooral de media die erover praten.”

Op de vraag wanneer hij besloot te stoppen met het lezen van de verhalen in de media, zei hij: “Het hoort er gewoon bij. Waarom zou je op je telefoon kijken als het negatief is, nietwaar? Het heeft gewoon geen zin. Ik gebruik de tijd liever om te gaan dineren of te Netflixen. Het is leuk om goede reacties te krijgen maar je moet je realiseren dat het bij het spelletje hoort. Er zal altijd over gesproken worden, er zijn altijd mensen met een mening. En dit jaar meer dan voorheen. Ik weet dat mijn prestaties tellen. Daar focus ik me op, niet op andere zaken.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper