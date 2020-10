Albon kijkt naar Verstappen: “Heb ook dat vertrouwen nodig”

“Het is lastig om de vinger op de zere plek te leggen”, zegt Albon in een exclusief interview met Motorsport.com over de problemen die hij met de RB16 heeft. “Ik wil gewoon meer vertrouwen [in de auto] hebben. Als je naar Max kijkt, dan rijdt hij door de gehele bocht op de limiet. Hij is niet bang dat de auto ineens een bepaalde beweging maakt. Kijk naar een kwalificatieronde van Max en dan zie je hoe hij met zijn auto in de weer is. Dat moet ik ook in de vingers zien te krijgen. Zo op de limiet van de wagen kunnen rijden, dat is wat ik ook moet kunnen. Het gaat om dat gevoel dat je met de auto door alle bochten kunt glijden. Het is dus niet dat ik hier iets mis en daar wat tekort kom, het gaat om het algehele gevoel en vertrouwen in de auto.”

Wat het probleem voor Albon bemoeilijkt, is dat het doen van aanpassingen aan de RB16 om de wagen meer naar zijn smaak te krijgen, de auto langzamer zou kunnen maken. Het gaat er dus om dat hij een afstelling vindt waarbij de sterke eigenschappen van de wagen behouden blijven en hij nog enigszins behoorlijk met de wagen uit de voeten kan. “Het is zoeken naar een compromis”, weet Albon. “Een snelle auto is niet per se een comfortabele auto. Je moet ermee kunnen werken en de grenzen vinden van waar de wagen nog optimaal staat afgesteld, terwijl jij het meeste eruit kunt halen. Het is dus een compromis dat je moet vinden.”

Dat het Verstappen een stuk beter vergaat in de lastige RB16, wijt Albon op de eerste plaats aan het feit dat de Nederlander al langer deel uitmaakt van de formatie uit Milton Keynes. “Hoe lang zit Max nu bij dit team? Vijf jaar? Hij heeft een manier van rijden gevonden om hiermee om te kunnen gaan, terwijl ik nog steeds zoekende ben en samen met mijn engineers druk aan het kijken ben hoe ik er het meeste uit kan halen”, vervolgt Albon, die blij is met wat zijn nieuwe race-engineer Simon Rennie op dat vlak toevoegt. “Simon heeft heel veel ervaring, vooral met zaken als het communiceren over de radio. Hij zit er altijd bovenop. Ook het feit dat hij de mensen hier kent, of het nu Rocky [Guillaume Rocquelin, hoofd race engineering] of Pedals [chief engineer Paul Monaghan] is, helpt natuurlijk", aldus Albon, die ondanks de moeizame momenten nog altijd voldoende support voelt van het team. "Er heerst een goede sfeer, ik krijg veel support binnen het team en iedereen is altijd zeer positief ingesteld, wat fijn is.”

Met medewerking van Jonathan Noble