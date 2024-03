De crash van Alexander Albon in de eerste Formule 1-training in Australië kan wel eens grote gevolgen hebben voor de rest van het weekend van Williams. Aangezien de Britse renstal met maar twee chassis' naar Melbourne is gevlogen, kan men geen nieuwe opbouwen voor Albon. Mocht uit onderzoek blijken dat het chassis dusdanig beschadigd is dat herstellen geen optie meer is, dan houdt teambaas James Vowles de optie open om Albon in de auto van zijn teamgenoot Logan Sargeant te zetten.

"Het was een vrij groot ongeluk. De motor is beschadigd, de [nieuwe] versnellingsbak is in twee stukken gebroken en het chassis heeft wat beschadigingen", legt de topman uit aan Motorsport.com. "Dit is het ergste wat er kon gebeuren. Het klopt dat we hier geen derde chassis hebben. Het gaat er nu om of we deze kunnen repareren of niet. We hebben wat gereedschap meegenomen, maar zelfs met deze spullen weet ik niet of het ons gaat lukken. Het was namelijk een groot ongeluk en hij raakte hard met de voorkant de muur."

Gevraagd naar de optie of Sargeant dan zijn auto moet afstaan geeft Vowles aan dat het inderdaad een mogelijkheid is, zeker gezien de kansen op punten. "Een puntje kan het verschil maken tussen P6 en P10 in het kampioenschap, zo simpel is het", aldus de Engelsman. "Het hangt [van bepaalde factoren] af. We gaan eerst VT2 bekijken, zien hoe goed de auto is. Ik ga dan naar de beschikbare opties kijken, ook op het gebied van chassis'."

Bewuste keuzes

Volgens Vowles is het een ingecalculeerd risico om het reservechassis in de fabriek te laten. "We zijn er open en transparant over geweest dat we elke grens die we konden zouden opzoeken. Daarvoor moesten er ook offers gemaakt worden", legt hij uit. "Een van de offers en de risico's die je neemt, is dat je pas rond de derde race een reservechassis hebt. We zitten daar nét naast. Daarmee gokten we erop dat we in de eerste races geen grote crash hebben. Helaas is dat nu anders."

Albon moest in ieder geval de tweede training toekijken. Vowles verklaart dat later vandaag bekend wordt of de schade aan het chassis te herstellen is of dat Williams de rest van het weekend maar één coureur kan afvaardigen. Mocht de formatie uit Grove ervoor kiezen om Albon in de auto van Sargeant te zetten, dan wacht de monteurs een lange avond. Een motor en een versnellingsbak uit de pool van de Thai moeten dan in de auto van zijn teamgenoot worden gezet.