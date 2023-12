Waarom volgens Albon zijn Red Bull-tijd mislukte

Na zijn naar verwachting verlopen Formule 1-debuut bij Toro Rosso in 2019 mocht Alexander Albon halverwege dat seizoen de overstap maken naar Red Bull Racing. In anderhalf jaar bij de Oostenrijkse renstal kon hij niet echt potten breken en met twee podiumplaatsen is de eindstand qua bokalen ook mager. Voor Red Bull een reden om hem aan de kant te schuiven en hem na een tussenjaar te parkeren bij Williams. In de podcast High Performance legt de Thai uit waarom het avontuur bij Red Bull niet slaagde. "Ik was simpelweg onvoldoende voorbereid. Ik had gewoon te weinig race-ervaring en ook te weinig levenservaring", vertelt Albon.

Toen Albon eenmaal binnen het grote Red Bull zat, kwam hij erachter dat hij nog heel wat te leren had. "In de juniorencategorieën kwam ik er mee weg dat ik snel was. Het is dan niet belangrijk om goede feedback te geven. Je hoeft geen richting te geven en leiderschap op je te nemen", onthult de Williams-coureur. "In Formule 2 en 3 pik je skills en wetenschap mee over bijvoorbeeld wat een anti-rollbar doet. In Formule 1 is het engineering-niveau veel hoger dan in Formule 2. Ook als ik moeite had met de auto, wat moet ik dan doen? Er zijn dertig of veertig verschillende manieren om een probleem op te lossen. Ik had daar geen kennis en ervaring in, ik had dit nog nooit meegemaakt."

Binnen Red Bull verving hij Pierre Gasly die vanwege tegenvallende resultaten teruggestuurd werd naar Toro Rosso. Ook kwam met de binnenkomst van Albon een nieuwe engineer binnen het team. De samenwerking verliep volgens Albon ook in eerste instantie niet heel soepel. "Ik ben een stil persoon en ik wilde mijn mensen ontmoeten", vertelt de Thai. "Mijn engineer was ook nieuw in het team. Hij kwam drie maanden voor mij binnen, dus hij had tegelijkertijd [met mij] niet de kennis. Hij kwam uit de Formule E." Ook met de rest van zijn team klikte het in de eerste paar weken niet heel goed: "Ik was nog wat ongemakkelijk en wist niet hoe ik de relatie moest opbouwen. Ik moest met honderd mensen op het circuit een band opbouwen. Ik begon heel rustig, reed een goede race, maar het ging niet veel dieper."

Na de overstap werd er direct veel verwacht van de nu 27-jarige rijder, maar die kon hij zogezegd niet waarmaken. De druk vanuit de media hielp de Thaise coureur ook niet. "De spanning rondom de overstap was gigantisch", vertelt een openhartige Albon. "Elk foutje, alles wat je doet wordt bekritiseerd. Het was ook een hot seat waar ik in zat, er waren veel wisselingen van wie er in dat stoeltje zat. Ik had het moeilijk met de media-aandacht en ik had geen manager of iemand om me heen. Ik had op persoonlijk gebied alleen mijn familie en mijn trainer."

2021 moeilijk jaar

Nadat het halve seizoen in 2020 aardig was verlopen, moest Albon een jaar later bij zijn toenmalige werkgever laten zien dat hij een volwaardige tweede coureur kon zijn. Daarin slaagde de coureur echter nauwelijks, ook iets wat hij zelf inzag. "Dat was een jaar waarin het moeilijker werd bij Red Bull", vertelt de coureur. "Het eerste halfjaar was goed voor een eerste jaar. Ik lag nog wat achter op Max [Verstappen], maar kon goede resultaten in de kwalificaties en in sommige races laten zien. Het jaar erna veranderde de auto enorm en werd het veel lastiger om mee te rijden. Dat is waar ervaring helpt, ik wist niet echt welke richting de [afstelling van] de auto op moest en hoe ik om de problemen heen kon rijden. En we hadden een coureur [Verstappen] die ongeveer in alles kon rijden en door niets van de wijs werd gebracht."