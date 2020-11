Albon: "Prestaties niet waardeloos, circuits hebben niet geholpen"

Albon moest zijn zitje in Portimao en Imola claimen, maar voelt na povere resultaten juist de hete adem van Red Bull-gegadigden Sergio Perez en Nico Hülkenberg in de nek. Zijn eerste F1-podium op Mugello leek een omslagpunten te vormen, maar niets is minder waar gebleken. In de vier krachtmetingen die nadien zijn verreden, wist Albon slechts één WK-puntje te pakken. Driemaal een nulscore en in Rusland op kousenvoeten naar P10. Hoe valt die inzinking te verklaren, luidt een logische vervolgvraag. Eentje die Motorsport.com Nederland ook aan de teamgenoot van Max Verstappen voorlegde in Turkije.

Treintje rijden op 'lastige' circuits

"Mugello is inderdaad de laatste race geweest waarin ik een goed resultaat heb behaald, maar daarna is het niet allemaal zo slecht geweest hoor", begint Albon tijdens de persconferentie. "Ik denk bijvoorbeeld dat er in de kwalificatie niet al te veel veranderd is, dat is min of meer op hetzelfde niveau gebleven. We hebben alleen meerdere keren wat terrein verloren bij de start."

In dat opzicht heeft Albon naar eigen zeggen ook hinder ondervonden van de recente circuits, banen waarop inhalen volgens de Red Bull-rijder niet makkelijk is gebleken. "Ik kwam dan vast te zitten in een soort van treintje, inhalen bleek erg lastig. Daarom was Mugello ook zo mooi, dat was in ieder geval een baan waarop je wel kon inhalen. Daarna is het wat moeizamer verlopen, de voorste auto van een groepje dicteerde steeds het tempo voor de rest. Dat is volgens mij ook meteen de voornaamste reden voor mijn mindere periode."

Hoop op ommekeer in Turkije

Van meer structurele problemen wil Albon nog niets weten. Hij is dan ook vol goede moed dat hij de zaak in Turkije, waar hij overigens goed begon met een tweede tijd in de eerste training, kan ombuigen. "Hier in Turkije krijgen we wel een goed circuit voorgeschoteld om in te halen. Er hebben in het verleden mooie gevechten plaatsgevonden en er zijn ook meerdere bochten waarin je verschillende lijnen kunt rijden. Dat helpt, al wil ik me natuurlijk ook graag goed kwalificeren."

