Alexander Albon vertrok briljant van zijn dertiende startplek, maar kwam nog voor het ingaan van de eerste bocht de mannen van Haas tegen. Kevin Magnussen zat links, Albon zelf aan de rechterkant en Nico Hülkenberg in het midden. Laatstgenoemde kon geen kant meer op, raakte het achterwiel van Albon, die op zijn beurt in de sidepod van Magnussen dook. Het leverde een behoorlijk harde klapper op, waarbij beide heren ongedeerd bleven.

"Bij het zien van de beelden zie je dat de coureur aan de binnenkant min of meer werd overrompeld door de twee auto's aan de rechterkant. Met alle uitvalbeurten en veel auto's die niet op hun 'normale' posities reden, hadden we punten kunnen pakken. Nu is het balen aangezien het in het kampioenschap zo dicht bij elkaar zit. Het was vandaag niet onze dag. We kijken uit naar Las Vegas en proberen daar het maximale uit te halen", zegt Albon.

Ook Magnussen baalt als een stekker. Hij startte de race op Interlagos als twaalfde. "Dit was gewoon pech. Ik had een goede start en een goed gevoel in de auto. Ik stond op de zachte band en zei tegen mijn engineers dat het een goede zou worden. Ik had gewoon een goed gevoel met de wagen, maar dit was gewoon zeer ongelukkig", zegt Magnussen tegen onder meer Motorsport.com. "Ik had dus een goede start, waarna Albon vervolgens Nico in het nauw drukte. Zij raakten elkaar en als kettingreactie stuurde Albon op mij af. Het is wat het is. We moeten door naar de race hierna en dat is Las Vegas. Ik kijk ernaar uit."

Video: Albon en Magnussen crashen hard net na start Braziliaanse GP