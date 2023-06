Eind februari werd bekendgemaakt dat de Formule 1 voor de Grand Prix van Spanje terugkeert naar de originele lay-out, die F1 voor het laatst in 2006 gebruikte. De chicane in de derde sector is verdwenen en vervangen door twee snelle rechterbochten. Een ronde over het Circuit de Barcelona-Catalunya is nu achttien meter korter dan voorgaande jaren. De wijziging is doorgevoerd om inhalen te bevorderen.

Het F1-seizoen 2023 is nu een aantal GP's onderweg, maar er is al veelvuldig geklaagd over saaie races. Dit werd nog erger door de ingekorte DRS-zones in Baku en Miami. Daarnaast gebruikten teams veel de harde band om voor een eenstopper te gaan. Alexander Albon is van mening dat het verdwijnen van de "lelijke" laatste chicane het inhalen zal verbeteren. Formule 1-coureurs kunnen nu verschillende lijnen gaan nemen. "Het gaat in ieder geval Williams helpen", zegt de Thai. "De laatste drie bochten waren altijd lastig. We verloren daar een hoop tijd, dus dat deze nu verdwijnt, is goed."

Albon is van mening dat de laatste chicane het circuit verpestte en daarom waren volgens hem alle rijders van mening dat die sectie moest worden aangepast. Hij denkt nu dat Barcelona een van de makkelijkere circuits wordt om in te halen. "Ik denk echt dat het goed is" vervolgt hij. "Ik ken eigenlijk geen enkele coureur die er negatief tegenover staat. Het was altijd een beetje, hoe moet ik het noemen, een lelijk stukje. Het was lastig. Het verpestte de rest van de baan, omdat de flow anders was. Dus dit is geweldig. Ik hoop vooral dat het racen verbetert. Vorig jaar kon je in de tiende en twaalfde bocht al goed volgen. Er was altijd vrije lucht te vinden, maar in bocht dertien, veertien en vijftien was die er niet en moest je dezelfde lijn volgen. Dit wordt een van de betere banen om in te halen."

Hamilton herinnert zich de pijn

Mercedes-coureur Lewis Hamilton is ook enthousiast over de verandering, maar moet tegelijkertijd denken aan zijn eerste pijnlijke ervaring met dat gedeelte tijdens een McLaren-test in 2006. "Ik vind het rijden op deze baan erg leuk", zegt de zevenvoudig wereldkampioen. "Dit is een van de oudere en klassieke circuits, eentje waar ik altijd geniet. Ik herinner me dat ik hier in 2006 testte, mijn eerste F1-test met McLaren. Ik testte een aantal dagen en kon mijn hoofd in die laatste snelle bochten niet meer omhoog houden. Ik had zoveel [nek]pijn, ik had moeite met slapen. Ik hoop dat we met de huidige auto's beter kunnen volgen, nu we die Mickey Mouse-chicane niet meer hebben."