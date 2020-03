Jarige Albon geeft vermakelijk interview als 12-jarige

Alexander Albon begint als coureur van topteam Red Bull Racing aan zijn 25ste levensjaar. Halverwege 2019 kreeg hij de kans om zich als teamgenoot van Max Verstappen te bewijzen, terwijl Pierre Gasly zijn zitje juist moest inleveren vanwege tegenvallende resultaten. Zo kwam er een droom in vervulling die Albon al vele jaren had en die aanvankelijk ook haalbaar leek. Al in 2010 werd de Brit met Thaise roots onderdeel van het opleidingsprogramma van Red Bull. Op dat moment zat hij nog in de karts. Tijdens een kwalificatie voor het Europese kampioenschap KF2 en KF3 werd de toen 12-jarige Albon geïnterviewd door een leeftijdgenoot, wat een aantal vermakelijke citaten opleverde.