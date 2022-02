Albon: "Heb vooral in mentaal opzicht geleerd van Verstappen"

Alexander Albon moest vorig jaar noodgedwongen langs de zijlijn toekijken, al is dat in zijn optiek allerminst een verloren jaar geweest. Albon is met zijn simulatorwerk een belangrijke speler gebleken achter de schermen en heeft zelf ook stappen kunnen zetten richting zijn F1-rentree in 2022. “Voor mijn gevoel heb ik nu veel beter kunnen overzien hoe de Formule 1 eigenlijk werkt. Als je zelf rijdt, dan ligt de focus alleen maar daarop en zie je veel andere dingen niet.”

“Maar als je dat ene aspect eens weghaalt, zie je veel beter hoe de mannen van de aerodynamische afdeling, van de motorentak, van de ophanging en van de simulator allemaal samenwerken. Voor mijn gevoel heb ik op dat vlak veel kunnen leren en ik heb natuurlijk ook goed naar Max en Checo gekeken”, laat Albon tijdens een exclusief interview met Motorsport.com weten. “Ik heb vooral geobserveerd hoe zij een raceweekend aanpakken, hoe ze het team om zich heen structureren en ook hoe ze met de engineers communiceren.”

Albon heeft dat als leerzaam ervaren, al ligt de belangrijkste les in mentaal opzicht. “Wat me het meest heeft verbaasd, is het vermogen van Max om zich nergens iets van aan te trekken. Mentaal is hij ongelooflijk sterk”, vervolgt Albon. “Het enige dat hij doet, is het besturen van de auto en hij denkt niet aan de gevolgen van wat er ook gebeurt. Daar raak ik wel door geïnspireerd. Als hij achter Lewis eindigt, dan is het 'oké, whatever’, als hij aan de leiding rijdt of een race wint, dan is het 'oké, whatever’ en als de media hem constant vragen naar een bepaald incident, dan is ook het 'oké, whatever’. Ik bewonder dat wel. Het is namelijk niet makkelijk om zo extreem in de schijnwerpers te staan in wat volgens mij de meest intense en best bekeken titelstrijd ooit is geweest.”

Alhoewel die houding grotendeels met de persoonlijkheid samenhangt, hoopt Albon – die zelf juist worstelde met de druk van een topteam – er toch iets van mee te nemen richting zijn eigen F1-rentree. Voor die tweede kans in de koningsklasse voelt de man met 38 starts achter zijn naam zich sowieso veel beter voorbereid dan voorheen. “Ondanks dat ik het afgelopen jaar niet heb gereden, heb ik wel veel geleerd. Die mannen van Red Bull hebben natuurlijk veel kennis, weten hoe ze een auto qua afstelling snel moeten maken en al die ervaring kan ik meenemen naar Williams. Ik denk in ieder geval dat ik als coureur veel completer ben voor deze tweede kans.”

Lees ook het eerste deel van het interview met Alexander Albon: Interview Alexander Albon: Een stille kracht achter het Red Bull-succes