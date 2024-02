Een aanbod van Red Bull voor Albon? Dit is de achtergrond bij het gerucht

Met de aankondiging dat Lewis Hamilton in 2025 naar Maranello trekt, ligt de rijdersmarkt open. Mercedes heeft richting volgend jaar een zitje te vergeven, terwijl Carlos Sainz op zoek moet naar een ander stoeltje. Beide dingen kunnen vereenzelvigd worden, al moet gezegd dat Sainz ook meer dan eens aan het Audi-project is gelinkt. De overstap van Hamilton heeft implicaties die verder gaan dan alleen Sainz en hemzelf. Zo sijpelt door dat McLaren en vanzelfsprekend Ferrari wisten wat er speelde, waardoor ze respectievelijk Lando Norris en Charles Leclerc vroeg hebben vastgelegd. Beide coureurs zouden hoog op een lijstje van Mercedes staan, waardoor McLaren en Ferrari hun eigen belangen hebben beschermd.

Een Red Bull-optie op tafel voor Albon?

In beschouwingen over Mercedes is de naam Alexander Albon daarna meer dan eens naar voren gekomen. De Thai trekt de kar bij Williams en is zowel op de baan als ernaast - met de technische feedback - belangrijk voor het team uit Grove. Met zijn ontwikkeling is een tweede kans bij een topteam na de eerdere Red Bull-stint geen vreemde gedachte. Het kan hem een interessante optie voor Mercedes maken, al is Albon recent ook aan Red Bull gelinkt. Peter Windsor liet op zijn eigen YouTube-kanaal weten dat er volgens zijn informatie een driejarige deal voor Albon klaar zou liggen, om vanaf 2025 in te stappen bij Red Bull naast Max Verstappen.

De realiteit is iets anders. James Vowles was er na de geruchten als de kippen bij om te benadrukken dat Albon voor 2025 nog een contract met Williams heeft. Wat contracten waard zijn, valt door afkoopsommen en clausules te bezien, al blijkt het Red Bull-verhaal genuanceerder te liggen dan aanvankelijk door sommigen geschetst. Ingewijden laten aan Motorsport.com weten dat het in dit stadium om een optie vanuit Red Bull Racing richting Albon gaat. Ingewijden laten weten dat er een optie op tafel ligt voor 2026, waarbij Red Bull hem dan voor drie seizoenen vast kan leggen als het team dat wil. Het zou in deze fase puur om een optie gaan waar Albon zich op kan beraden. Bij groen licht van Albon hoeft Red Bull pas op een later moment te beslissen of het wel of geen gebruik wil maken van Albons diensten in 2026. Red Bull hoopt op die manier dus alle mogelijkheden open en hoeft pas later een knoop door te hakken.

Het gaat in dit stadium volgens ingewijden primair om een optie op Albon richting de toekomst in plaats van een daadwerkelijk racecontract. Het zou aan Albon zijn om te kiezen of hij een dergelijke optie aan wil gaan of niet. In het geval hij dat wel doet, zijn de voordelen om te beginnen financieel van aard - geld dat gemoeid gaat met de optie - en ten tweede dat hij in ieder geval kans maakt om terug te keren bij Red Bull. Nadeel van het committeren aan zo'n Red Bull-optie zonder te weten of het team hem daadwerkelijk gaat nemen, is logischerwijs dat het zijn verdere opties - bijvoorbeeld Mercedes - kan verkleinen.

Is het Williams-contract voor 2025 volledig waterdicht?

Waar dit verhaal over 2026 gaat en Vowles benadrukt dat Albon een Williams-contract heeft voor 2025, is een overstap van de Thai naar een ander team volgend jaar niet helemaal uit te sluiten. Gevraagd of hij in 2025 sowieso voor Williams rijdt of dat er clausules in het contract zitten, reageert Albon: "Laten we afwachten. Voor nu ligt mijn focus op 2024. Het belangrijkste is dat we progressie boeken richting 2025. Zo sta ik erin. Realistisch gezien wil ik bij dit team blijven. Als dit team komt waar ik graag wil dat het team komt, dan zal het een langdurig contract zijn." Albon geeft ermee aan dat hij bovenal een goede auto wil. "Ik wil eerst zien hoe de FW46 aanvoelt in Bahrein en hoe het zich verder ontwikkelt in de daaropvolgende vier, vijf of zes races. Dan krijg je pas een beeld van de progressie die we hopelijk hebben gemaakt. Mijn focus ligt op Williams en dat is waar ik mezelf zie voor de lange termijn. De vooruitgang die we boeken is belangrijk voor me. De tijd zal het leren, maar dit is hoe ik er nu tegenaan kijk."

Albon erkent dat er al voorzichtig is geïnformeerd naar zijn diensten. "Ik zou liegen als ik zeg dat er helemaal geen vragen en gesprekken over dat onderwerp zijn gekomen. Maar eerlijk gezegd is dat niet direct aan mij. Ik laat deze dingen aan mijn management over en heb de focus liever op het rijden zelf." Om daar nog toe te voegen: "Jullie weten als journalisten ook dat er momenteel veel gaande is en dat er veel geruchten zijn. Maar zo sta ik er in ieder geval in." Albon maakt afsluitend duidelijk dat hij op termijn weer het materiaal wil hebben waarmee hij voor eremetaal kan gaan. "Natuurlijk zijn er altijd dingen te verbeteren, maar voor mijn gevoel zit ik inmiddels redelijk dicht bij mijn piekjaren. Met de ervaring die ik heb en waar ik nu sta ik mijn carrière, heb ik het gevoel dat ik wel weer een auto verdien waarmee ik voor podia en overwinningen kan vechten."