Albon: Huidige vorm AlphaTauri zorgwekkend voor Williams

Met een reeks sterke resultaten direct na de zomerstop heeft Williams de zevende plek bij de constructeurs stevig in handen genomen. Met 21 punten heeft de renstal negen punten marge richting Haas, elf punten richting Alfa Romeo en zestien punten voorsprong op AlphaTauri. Daar waar Haas in de Verenigde Staten nog met een flinke upgrade komt, heeft Williams niets meer in de pijplijn zitten voor de FW45. De upgrades van AlphaTauri in Singapore laat zien dat dit het team mogelijk nog wat gaat kosten in het restant van het seizoen. Liam Lawson haalde met de nieuwe onderdelen meteen punten op het stratencircuit en ook in Suzuka was het team relatief snel, al bleven punten daar buiten bereik.

Ondanks die nulscore van AlphaTauri in Japan erkent Alexander Albon dat de recente upgrade van het Italiaanse team zorgwekkend is voor zijn werkgever Williams. "Ik denk dat ze zichzelf hebben ingesloten, ik was heel verrast door hun bandenkeuze. Ze hebben zichzelf maar één set mediums en één set hards gegeven [voor de race] en volgens mij had Yuki niet eens een nieuwe soft. Ze zaten de hele race dus in een lastig parket en hebben waarschijnlijk iets te veel opgegeven op zaterdag in plaats van op zondag", oordeelt de Thai over de Japanse GP. "Het ding is echter dat we dit weekend geluk hebben gehad, maar dat zij ook snel waren in Singapore. Ze zullen op ieder circuit weer snel zijn. Ze hebben een behoorlijk significante stap gezet en dat is ietwat zorgwekkend."

Williams moet het dit jaar vooral van circuits hebben waarin de nadruk ligt op aerodynamische efficiëntie en topsnelheid. Er lijken nog enkele races aan te komen die goed bij het team kunnen passen, maar head of vehicle performance Dave Robson stelt dat de upgrade van AlphaTauri het lastiger kan maken om hier punten te scoren: "Las Vegas wordt denk ik interessant, want het is nieuw en het is Vegas. Dat past denk ik redelijk goed bij onze auto, maar desondanks is het een grote onbekende. En hoe ziet de asfaltlaag eruit? Ik kijk eigenlijk ook behoorlijk uit naar de terugkeer in Qatar om te zien hoe het ons daar vergaat. Maar ze zullen allemaal redelijk lastig worden met de huidige vorm van AlphaTauri. Het wordt zwaar om nog veel meer punten te scoren."