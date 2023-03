Albon pessimistisch voor F1-seizoen: "Hebben langzaamste auto"

Met het aanbreken van de race is ‘het seizoen van de hoop’ voorbij en neemt realisme de overhand. “Ik ben mogelijk iets meer pessimistisch dan optimistisch”, zegt Alexander Albon voorafgaand aan de openingsrace van het seizoen in Sakhir. “Ik denk dat, als je kijk naar de test, dat we het tiende team zijn.” De voormalig Red Bull Racing-piloot keerde in 2022 terug op de grid en kwam met Williams in het constructeurskampioenschap niet verder dan de tiende plek. Hoewel het team wel degelijk progressie geboekt heeft met de FW45, denkt Albon dat betrouwbaarheid momenteel het belangrijkste wapen is voor het team uit Grove.

“Je moet realistisch zijn, we hebben zeker een betere auto dan vorig jaar. Maar als je kijkt naar snelheid, dan heeft iedereen een stap gemaakt”, verklaart Albon zijn pessimisme. “Hopelijk krijgen we echt een kans om punten te pakken, het wordt niet eenvoudig en er moet simpelweg wat gebeuren. We waren tijdens de test zeer betrouwbaar en dat is een goed teken voor de eerste race van het seizoen. Die is voor alle teams altijd spannend, hopelijk kunnen we daarvan profiteren. Qua snelheid hebben een aantal teams grote stappen gezet. Ik denk dat we nog altijd achter onze directe concurrenten, mogelijk AlphaTauri en McLaren, staan.”

Albon zag deze winter teambaas Jost Capito, technisch directeur FX Demaison en andere sleutelfiguren uit de organisatie vertrekken bij de hekkensluiter. James Vowles is binnengekomen als de nieuwe teambaas en het is onder meer zijn taak om in de komende tijd een nieuwe technische structuur op poten te zetten. Albon vindt dat er op dat vlak stappen gezet moeten worden. “We hebben nog geen technisch directeur, maar er moet vooral gesleuteld worden aan de zaken die momenteel ontbreken tijdens het rijden. Als we progressie zien, dan komt het wel goed. We hebben een stap gemaakt, maar er is meer nodig.”

