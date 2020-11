GPUpdate Podcast: Kansen van Albon al definitief verkeken?

Waar Albon zijn stoeltje in Portimao en Imola moest 'claimen' ging hij met een twaalfde en vijftiende plek roemloos ten onder. Bij laatstgenoemde race was het bovendien wonderlijk dat Albon na afloop aangaf 'van achteren te zijn aangetikt'. Een uitspraak die in het panel van de GPUpdate Podcast veel gefronste wenkbrauwen oplevert. "Dat zegt in mijn optiek iets over zijn eigen inschattingsvermogen of vooral het gebrek daaraan. Dat maakt het nog iets pijnlijker", aldus F1-verslaggever Ronald Vording.

Kat in het nauw

Dat laatste kwam ook naar voren toen Albon in hetzelfde interview de balans van het weekend opmaakte. "In retrospect is dit niet eens zo'n slecht weekend voor mij geweest", liet hij optekenen. "Maar hoe kun je dat nou zeggen? Hoe kun je dat met droge ogen beweren? Drie Grands Prix achter elkaar puntloos eindigen en slechts één punt in de laatste vier races. En dat als een Red Bull-coureur hè", reageert Vording. Collega Mike Mulder vat het treffend samen: "Dit is eigenlijk de bekende kat in het nauw die nog wat rare sprongen maakt."

In het panel is dan ook weinig geloof meer aanwezig dat Albon volgend jaar nog aan de zijde van Verstappen zit. Wat betreft de opvolging gaat het zoals bekend tussen Nico Hülkenberg en Sergio Perez. "En achter de schermen wordt Verstappen daarvoor ook naar zijn mening gevraagd. We weten natuurlijk allemaal al lang en breed waar zijn voorkeur naar uitgaat", duidt men op de goede relatie tussen de Limburger en de Nederlandssprekende Duitser.

Kan Albon nog terug naar AlphaTauri?

Rest de vraag wat de toekomst voor Albon brengt. Kan hij nog terug naar AlphaTauri? "Nee, ik denk dat het einde verhaal is en dat Albon weer een Formule E-zitje kan uitzoeken. Gasly is namelijk al bevestigd en met dat tweede zitje heeft AlphaTauri hele andere plannen, ook richting Honda", duidt journalist Mark Bremer op de vermoedelijke entree van Yuki Tsunoda. Daarmee zijn de stoeltjes vergeven, al zou Vording dat ergens wel onterecht of in ieder geval hard vinden. "Ik denk namelijk dat Albon het bij AlphaTauri wel goed kan doen. Die auto is zoals uitgelegd veel makkelijker te hanteren en de druk is daar ook minder. Persoonlijk zou ik Gasly-Albon wel een goed duo voor AlphaTauri vinden, al spelen er inderdaad andere belangen."

GPUpdate Podcast: Beluister hier de volledige aflevering, met onder aandacht voor Mercedes als beste F1-team ooit, de uitvalbeurt van Max Verstappen en de rijdersmarkt.