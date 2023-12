Alexander Albon moest na anderhalf jaar het team van Red Bull vaarwel zwaaien en een jaar langs de zijlijn toekijken, maar keerde in 2022 terug bij Williams. Daar werd hij de teamgenoot van Nicholas Latifi, die al enkele jaren deel uitmaakte van het team. De Canadees moest echter plaatsmaken voor Williams-junior Logan Sargeant, waardoor plots Albon de coureur met meer ervaring was. Daardoor moest hij als 'leider' het team helpen bij de ontwikkeling van de auto, een rol waar hij naar eigen zeggen van heeft genoten in 2023.

"Het gebeurt gewoon eigenlijk", zegt Albon tegen de officiële website van de Formule 1, doelend op het promoveren tot teamleider. "Het is niet een geval van je hand opsteken en zeggen: 'Ik ben nu de leider'", lacht hij. "Als je een rookie als teamgenoot hebt, betekent dat natuurlijk dat er aan jouw kant van de garage wat meer verantwoordelijkheid komt kijken wat betreft de ontwikkeling van de auto, maar ook voor de afstelling en het testen van de auto. Ik heb ervan genoten."

Albon legt uit dat zijn rol binnen het team dit jaar hoe dan ook anders was. Vorig jaar draaide het volgens hem namelijk nog om zichzelf bewijzen en aantonen dat hij in de Formule 1 thuishoorde. "Ik begon dit jaar in de wetenschap dat ik dat vorig jaar heb gedaan - dat ik heb bewezen wat ik kan", voegt hij toe. "Dit jaar draaide het meer om het naar voren helpen van het team, werken met James (Vowles, teambaas, red.), werken met het gehele team en een manier vinden om in de punten te eindigen."

Gemaximaliseerd

Volgens Albon is dat laatste goed gelukt dit jaar. Hij bezorgde Williams maar liefst 27 van de 28 punten, waardoor het team uit Grove de zevende plaats bij de constructeurs opeiste. "Ik ben best trots op de races die we dit jaar hebben gereden", vertelt de voormalig Red Bull-coureur. "Als ik terugkijk op hoe het jaar zich heeft ontvouwd, was misschien Melbourne een beetje een teleurstellende race", doelt hij op het feit dat hij toen van de zesde plaats crashte en uitviel. "Het was een kans die ik heb gemist. Maar als je die wegdenkt, dan voelt het alsof we elke keer dat we de kans hadden om punten te scoren, dat ook gedaan hebben. Het is niet makkelijk geweest. We moesten vaak onze ellebogen uitsteken. Ik denk dat we mede daardoor in een positie zijn beland waarin we een voorsprong hebben op het middenveld, omdat we bij de meeste gelegenheden punten hebben kunnen scoren - iets wat de anderen volgens mij net hebben gemist."