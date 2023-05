Alexander Albon legt frustraties over boordradio in F1 Miami uit

De mannen aan de Williams-pitmuur gaven Alexander Albon de opdracht om te pushen, maar de altijd rustige Thai liet tijdens de Grand Prix van Miami duidelijk weten dat niet te willen. Op een ander punt in de wedstrijd had hij juist het gevoel dat hij dat wél moest doen. De 27-jarige coureur kende een ietwat moeizame race vanaf de elfde startplek. Hij viel terug naar P14 in een race zonder uitvallers.

"Op het moment dat ik te horen kreeg dat ik banden moest sparen waren we geen enkele auto aan het bijhalen", zegt Albon. "Of we moesten proberen niet te sparen, zodat we konden inlopen en wellicht een poging zouden kunnen wagen om in te halen of we moesten achteraan blijven. Ik ben dan liever agressief en deal achteraf wel met de consequenties in plaats van dat we sowieso achteraan finishen. Daarom zei ik dat ik het er niet mee eens was. Tegelijkertijd wilden ze dat ik in de eerste paar ronden juist wel zou pushen, waardoor de banden snel sleten. Daar was ik het ook niet mee eens."

Albon zegt dat zijn snelheid in de race de echte vorm van de FW45 weerspiegelde ten opzichte van de concurrentie. Daarnaast paste ook het Miami International Autodrome niet goed bij de auto. "Het is meer dat de pace er gewoon niet echt is", gaat hij verder. "Daarom proberen we andere dingen. Ik denk dat we de negende of tiende auto zijn, dat is de realiteit. We halen wel het meeste uit de meeste weekends. Hier [in Miami] sleten de banden snel door de hitte, wat dus onze zwakte toont. Dit was een duidelijk voorbeeld dat dit soort circuits niet bij ons passen. In de kwalificatie ging het goed en in de race was dit vervolgens het tempo. Hopelijk kunnen we snel naar een circuit dat beter past."

Net als veel andere F1-coureurs was ook Albon niet blij met het feit dat de ingekorte DRS-zones het inhalen lastiger maakten. "Het was met name frustrerend voor mij, aangezien ik daar wel snel voor moest zijn", aldus de Williams-man. "Als je in de zevende bocht langzaam bent, mis je DRS en heeft degene achter je het wel. Dit was geen goede DRS-zone voor onze auto. We zijn het hele jaar al duidelijk over het inkorten van de DRS-zones, maar ze (de FIA, red.) bleven bij hun standpunt. Ik denk zelf dat de show belangrijker is. Als men naar dit soort wedstrijden kijkt, genieten ze niet."