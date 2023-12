In 2019 (half seizoen) en 2020 reed Alexander Albon naast Max Verstappen bij Red Bull Racing in de Formule 1. Net als veel voorgangers sneeuwde de Thai volledig onder bij de Nederlandse wereldkampioen, wat volgens Albon volledig te danken is aan de manier waarop Verstappen in de auto rijdt. "Hij is heel erg snel. Zijn rijstijl is heel uniek en niet makkelijk om mee te rijden. Mijn rijstijl is wat soepeler en ik hou van een 'scherpe' en directe voorkant. Max heeft dat ook, maar zijn niveau van scherp en direct is heel anders. Het is ontzettend scherp. Om uit te leggen hoe scherp het is, als je de gevoeligheid naar het maximale zet in videogames en de muis over het hele scherm stuitert, zo voelt het", vertelt Albon in de High Performance-podcast.

De RB15 en RB16 waarmee Albon in zijn tijd bij Red Bull reed waren zo gebouwd dat deze het beste bij die rijstijl past. Mede daardoor paste de Thaise coureur zich aan op die afstelling, maar dat paste niet bij zijn voorkeuren. "Je moet dan wat gespannen rijden", vertelt de 27-jarige coureur. "Je begint daardoor met achterstand, maar niet heel veel. Max wil dan een scherpere voorkant en maakt de voorkant elk weekend scherper. Hij werd daar sneller mee. Om dat dan bij te benen, dan moet je wat meer risico's gaan nemen. Je bent dan een paar tienden langzamer in een sessie en dan probeer je nog wat meer. Dan ga je op een gegeven moment te ver en dan crash je."

Het herpakken van zo'n situatie is wat volgens Albon hem de das omdeed binnen de Oostenrijkse renstal. "Je moet dan herstarten, verliest wat zelfvertrouwen en dan groeit het gat telkens weer een beetje", aldus de eerlijke rijder. "Dan rij je weer naar buiten en dan spin je weer. Dan krijg je een sneeuwbaleffect. Elke keer dat de auto scherper wordt, voel je je meer gespannen. Je gaat dan heel veel nadenken en als je een bocht ingaat, weet je niet hoe de auto gaat reageren. Je mist de flow en het vertrouwen in de auto. Dat werkt niet en dat heeft het ook nooit gedaan."