De weg naar de Formule 1 verliep voor Alexander Albon nogal bijzonder. De Thai kwam in 2018 uit in het Formule 2-kampioenschap en probeerde dat jaar indruk te maken op Red Bull-adviseur Helmut Marko. Albon wilde dolgraag in 2019 voor Toro Rosso rijden, maar dat plan mislukte. Hij tekende een contract bij het Formule E-team van Nissan, maar ontbond enkele weken voor de start van het seizoen die overeenkomst. De inmiddels 26-jarige coureur was benaderd door Marko om alsnog plaats te nemen bij het opleidingsteam van Red Bull Racing. Daarna geraakte het in een stroomversnelling. De tegenvallende Pierre Gasly werd halverwege 2019 teruggezet naar Toro Rosso en Albon kreeg na slechts twaalf Grands Prix promotie naar het topteam. Hij kwam naast Max Verstappen te rijden.

"Het was nogal een bizarre positie om in te zitten. Ik wist dat het een voorrecht was. Elke coureur wil daar zijn. Je wilt races winnen. Strijden voor kampioenschappen. Daarom doen we dit, maar ik probeerde tegelijkertijd verstandig te zijn", blikt Albon terug bij The Players Tribune. "Ik wist hoe goed Pierre was. Ik zag dat al jaren. Hij heeft onwijs veel talent. Hij had ook meer ervaring dan ik, maar op de een of andere manier kwam het er niet uit bij Red Bull. Daarom haalden ze mij. Maar waarom? Ik heb daar echt de hele zomerstop over na zitten denken."

Albon besloot er door zijn weinige ervaring onbevangen in te gaan en net als bij Toro Rosso als doel te stellen om zoveel mogelijk te leren. "Dat is denk ik een van mijn sterkere punten, maar Red Bull is niet echt de plaats om nog te leren. Dat begrijp ik", vervolgt hij. "Ze willen races winnen. Toen ik in de auto stapte en een paar sessies achter de rug had, dacht ik aan Pierre: 'Ik snap het nu, ik snap het nu, vriend.' Dit is niet om iemand van Red Bull of Max in diskrediet te brengen, maar de auto is gebouwd voor de unieke stijl van de eerste coureur en dat is Max. Ik begrijp helemaal waarom. Ik bedoel, uiteindelijk is hij misschien wel de allerbeste coureur aller tijden. Hij heeft een heel aparte rijstijl en wil dat de auto op een bepaalde manier is afgesteld. Voor veel coureurs is het lastig. Natuurlijk sleutel je waar mogelijk aan je eigen auto, maar de Red Bull is over het algemeen het best geschikt voor Max."

Gevoelige voorkant

De tweevoudig wereldkampioen houdt van een voorkant die nogal puntig is, waarmee bedoeld wordt dat die gevoelig is. Albon vindt dat zelf ook prettig, maar kwam erachter dat het bij Red Bull wel erg gevoelig was. "Ik heb samengewerkt met George [Russell] en Charles [Leclerc] en had altijd een veel gevoeligere voorkant dan zij. Toen ik bij Red Bull kwam was de neus zo gevoelig, dat de auto alleen al zou sturen als je op het stuur blies. Vergelijk het met het spel Call of Duty: zet de gevoeligheid van de besturing zo hoog mogelijk. Dat is hoe het is om met die auto te rijden. Dat is F1, zo is het leven. Dat weet ik nu. En zoals ik al zei: ik snap waarom. Max was destijds een toekomstig wereldkampioen. Dat was voor iedereen duidelijk. Natuurlijk bouw je dan een auto zoals hij die graag heeft."

Na een lastig 2020 werd Albon naar de zijlijn verplaatst en vervangen door Sergio Perez, die nu nog steeds voor Red Bull rijdt. De Thai sprong in de simulator om Red Bull tijdens F1-weekends te helpen. Uiteindelijk werd met de hulp van Albon Verstappen wereldkampioen. "Ik zag Max kampioen worden en ik dacht alleen maar dat er meer had ingezeten voor mij. Ik dacht ook dat wat er was gebeurd bij Red Bull niet het einde betekende. Dus ik begon mijn cv uit te delen." Albon keerde afgelopen F1-seizoen bij Williams terug op de grid. Komend jaar is hij opnieuw van de partij in een poging het Britse raceteam van de laatste plaats in het kampioenschap te helpen.