Albon: Echte Formule 1-fans hebben respect voor alle coureurs

Nu de meeste landen de coronamaatregelen hebben opgeheven, racet de Formule 1 dit jaar bij alle races weer voor volle tribunes. De volledige terugkeer van de fans heeft tijdens de recente Grands Prix in Groot-Brittannië en Oostenrijk echter wel wat problemen opgeleverd. Zo werd Max Verstappen in Silverstone door Britse fans getrakteerd op een flinke portie boegeroep. Een week later was het op de Red Bull Ring opnieuw raak met toeschouwers die zich niet netjes gedroegen. Ditmaal besloot het publiek om hard te juichen bij de crashes van Lewis Hamilton en George Russell tijdens de kwalificatie voor de Oostenrijkse GP. Ook zijn er beelden opgedoken van een bezoeker die een petje van Hamilton in brand steekt tijdens het F1-weekend in Spielberg.

Er lijkt in toenemende mate sprake te zijn van polarisatie tussen de fans van de diverse coureurs, tot onvrede van Alexander Albon. Hij ziet deze mensen niet als echte fans van de sport. "Volgens mij heb ik iets gelezen dat Max erover heeft gezegd, iets in de trant dat je als echte fan respect moet hebben voor beide coureurs, en eigenlijk zelfs voor alle coureurs. Daar sta ik volledig achter", antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com of fans ook te ver kunnen gaan met hun passie. "Als coureurs denk ik dat we meer respect hebben voor elkaar dan onze fans hebben voor de tegenstanders van hun favoriete coureur. Dat geldt echter alleen voor een klein deel van de fans. Natuurlijk is er passie en dat is ook geweldig om te zien. Ik denk dat we als coureurs intern het grootste respect hebben voor elkaar en wat we doen."

De Grand Prix van Oostenrijk werd ook ontsierd door de misdragingen van enkele bezoekers van de race. Diverse fans hebben melding gemaakt van seksuele intimidatie, racisme en homofobie en dat dwong F1 om voor de start van de race met een verklaring te komen. Na afloop van de race lieten onder meer Hamilton en Verstappen weten geschokt te zijn door het gedrag van deze bezoekers, terwijl Sebastian Vettel zelfs opriep om deze mensen nooit meer toegang tot een F1-race te geven.

Video: Gejuich op de tribunes na crash Hamilton tijdens kwalificatie