Alexander Albon staat aan de vooravond van zijn tweede Formule 1-seizoen bij Williams en hoopt door te bouwen op vorig jaar. De Thai verzamelde vier van de in totaal acht punten voor Williams en werd in zijn eerste jaar al als teamleider gezien, ondanks het feit dat Nicholas Latifi langer bij de renstal zat. Albons inspanningen werden beloond met een meerjarige deal, maar het team gaf ook eerlijk toe dat hij wel wat harder mag worden buiten de baan, met name tegen technici. Komend jaar krijgt Albon een nieuwe teamgenoot. De Amerikaan Logan Sargeant promoveert vanuit de Formule 2 en debuteert in F1. Dit betekent dat Albon Williams wel op sleeptouw moet nemen.

Motorsport.com stelde Albon de vraag of hij zich in 2023 anders gaat opstellen om te proberen het beste uit zijn team te halen. "De manier waarop ik te werk ga, is er een waarmee ik het beste wil halen uit de mensen met wie ik werk", antwoordt de coureur. "Iedereen werkt anders. Het gaat erom dat je op verschillende manieren toch prestaties kan leveren. We steken allemaal anders in elkaar. Ik ben er zeker op gericht om nog meer een teamleider te worden. Ik zoek naar manieren om dat te doen, maar daarvoor hoef ik niet per se met laptops te smijten."

Albon liet vorig jaar weten de communicatie met de pitmuur vanuit de auto aan te willen pakken. Naar zijn mening was hij soms te agressief. De Thai is op zoek naar de sweet spot. Dave Robson, head of vehicle performance bij Williams, stelt dat Albon de juiste balans heeft gevonden in zijn omgang met het team en genoeg deed en doet om alles uit zijn collega's te halen. "In de loop van het jaar is dat veranderd en verbeterd. Maar maak je geen zorgen, hij is veeleisend", aldus Robson. "Hij weet wat hij wil en is niet verlegen om het te vragen. Ik denk niet dat er een probleem is. Hij heeft nog een duwtje in de rug nodig en dat gaat Logan hopelijk geven."

Albon volledig fit

Door een blindedarmonsteking en ademhalingsproblemen moest Albon de Grand Prix in Monza aan zich voorbij laten gaan. Hoewel Nyck de Vries uitstekend inviel en ook in Singapore paraat stond om in te vallen, durfde Albon het daar zelf weer aan. Toch kwam hij qua conditie niet op het niveau dat hij voor Italië had. De Thai heeft er in de winterstop alles aan gedaan om weer op het juiste niveau te komen. De voormalig Red Bull-coureur bracht een bezoek aan Thailand en de Verenigde Staten, maar was voortdurend bezig om weer in topconditie te geraken. "Ik had het idee dat ik tegen het einde van vorig jaar wel redelijk terug was, maar niet op het niveau van voor Monza. Ik heb nu juist het idee dat ik fitter ben dan vorig jaar rond deze tijd. Ik voel me goed in een poging mezelf klaar te stomen voor de 23 Grands Prix."