Degradatie doet strijdbare Albon ‘pijn’: “Focus op terugkeer in 2022”

Na de tegenvallende seizoensstart van Pierre Gasly kreeg Alexander Albon in de tweede helft van 2019 de kans om zich te bewijzen bij Red Bull Racing. Dat deed hij heel aardig, want in zijn negen optredens in de hoofdmacht overtuigde hij de leiding van de renstal om hem ook in 2020 in de bolide naast Max Verstappen te zetten. De nieuwe jaargang, voor Albon zijn tweede volledige seizoen in de Formule 1, viel van zijn kant echter tegen. Dat heeft tot een rigoureuze ingreep geleid, want voor het eerst sinds 2007 heeft Red Bull een coureur van buiten het eigen opleidingsprogramma aangetrokken. Sergio Perez is daardoor in 2021 de nieuwe teamgenoot van Verstappen.

Voor Albon rest een rol als test- en reserverijder. De 24-jarige coureur heeft zondag op Instagram voor het eerst gereageerd op de bekendmaking. “Ik ga hier niet over liegen, het doet pijn. Ik heb alles gegeven, maar het was niet goed genoeg. Ik wil iedereen die mij dit jaar gesteund heeft bedanken, en in het bijzonder mijn Thaise fans. Met alle verschillende meningen die er waren kon ik altijd op jullie rekenen om mij erdoor te slepen.”

In zijn nieuwe rol binnen Red Bull Racing zal Albon maar weinig in de auto te zien zijn. Wel heeft teambaas Christian Horner al aangegeven dat de coureur een belangrijke rol gaat spelen binnen de ontwikkeling van de auto voor 2022, terwijl hij ook veel taken in de simulator en de bandentests voor zijn rekening zal nemen. Zelf is Albon vastberaden om zich in 2021 te bewijzen, zodat hij in 2022 terug kan keren op de grid. “Ik geef niet op, ik heb hier mijn ziel en zaligheid in gestoken en ik laat het hier niet mee eindigen. Ik heb nog meer te laten zien en mijn focus ligt op een terugkeer in 2022 en om de Thaise vlag weer te laten wapperen.”