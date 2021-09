Albon na close call met De Vries: "Ben Russell biertje verschuldigd"

Na een jaar langs de zijlijn keert Albon in 2022 terug op het hoogste niveau. De 25-jarige coureur stapt in bij Williams, al was er ook interesse vanuit Alfa Romeo. "Het zijn allebei prachtige teams, maar ik heb het gevoel dat Williams de stijgende lijn te pakken heeft. Ze hebben financiële slagkracht door de investeerders en ik heb ook de kans gekregen om het team te bezoeken. Daar zag ik dat ze allemaal erg positief en optimistisch zijn. Ze willen er echt iets van maken en daardoor zie ik dit als mijn beste optie om terug te keren op de grid."

Een goed woordje door Russell

Het had echter nog wel wat voeten in aarde voordat die 'beste optie' werkelijkheid kon worden. Toto Wolff stond niet meteen te springen om een Red Bull-coureur in zijn klantenteam, al hebben meerdere factoren de balans doen kantelen. Om te beginnen de push vanuit Red Bull en de financiële steun vanuit Thailand, al gooit Williams het liever op zijn ervaring. In gesprek met onder meer Motorsport.com Nederland voegt Albon toe dat zijn goede contacten - vooral met George Russell - ook een handje hebben geholpen. "Ik ben George zeker een paar biertjes verschuldigd. Hopelijk kunnen we dat vanavond al doen, om onze overstappen te vieren."

"George en ik zijn ook gewoon goede vrienden. George hoefde mij niet eens te vertellen [dat het tussen Nyck en mij ging], want ik had de situatie en alle opties zelf al wel goed voor ogen. Ik wist dat het close zou worden voor dat Williams-zitje en ben Jost Capito erg dankbaar dat hij in mij gelooft." Russell heeft bij diezelfde Capito een goed woordje voor zijn vriend gedaan, al moet Albon daar in bepaald opzicht ook wel om lachen. "Hij heeft mij zeker gesteund, ik zou bijna zeggen te veel gesteund... Ik kan me nog herinneren dat de kopstukken van Williams zeiden 'we kunnen de mening van George bijna niet serieus nemen, want hij neemt het alleen maar voor jou op'. Dat is natuurlijk erg vriendelijk van hem, ik ben sowieso close met George."

Formule E en vooral IndyCar als plan B

Ondanks de steun en de pluspunten, was het lange tijd geen gelopen race. Het heeft ertoe geleid dat Albon alvast om zich heen keek voor een plan B. "Ja, maar dat moet ook wel. Natuurlijk was een F1-zitje altijd mijn doel, maar je moet wel verder kijken. Als het niet lukt, dan sta je met lege handen. Je kunt niet alles of niets spelen en moet gewoon zorgen voor een plan B. In dat opzicht kwamen IndyCar en Formule E bij me op, waarbij ik eigenlijk de voorkeur gaf aan IndyCar. Ik ben naar Indianapolis geweest en het racen in IndyCar spreekt me best wel aan. Ik heb ook met Romain Grosjean over zo'n overstap gesproken. Het was best lastig om al die gesprekken te voeren, terwijl F1 mijn prioriteit was en de stoelendans nog volop gaande was. Maar goed, uiteindelijk is het allemaal gelukt en ben ik erg blij met waar ik nu terechtkom."