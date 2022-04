Een exploderende rechterachterrem zorgde ervoor dat Alexander Albon de sprintrace als laatste aanving. Hij klom in die wedstrijd slechts twee plekken. De Grand Prix van Emilia-Romagna trapte de Thai dus als achttiende af, maar na de eerste bandenwissels en inhaalactie op Pierre Gasly schoof de Williams-coureur op naar P12. De tijdstraf voor Esteban Ocon bracht Albon nog een positie. De druk van Gasly en Lewis Hamilton was de hele Grand Prix ontzettend hoog, maar uiteindelijk stuurde Albon de FW44 naar de elfde positie. Punten werden nipt misgelopen. Volgens Albon was de race net zo goed als die in Australië waar hij wel een punt pakte, toen reed hij een lange stint op de harde band.

"Ik ben hier erg blij mee, het voelde net zo goed als in Melbourne", sprak Albon na de race. "Ik heb gemaximaliseerd. Op snelheid lukte het om mensen op de baan in te halen. Zij raakten vervolgens op stoom, maar ik kon ze achter me houden. Ik reed met weinig downforce. Dat was niet heel leuk voor de anderen, maar het betekende voor mij dat ik lastig te passeren was." Williams heeft moeite om elke race te strijden in het middenveld, maar het out-of-the-box denken helpt wel zei Albon. Dit is dan ook de reden waarom hij met weinig downforce reed. "We hebben misschien niet de snelste auto, maar we benutten elke kans en mogelijkheid", ging de Thai verder. "Het is jammer dat ik punten net ben misgelopen. Maar het laat wel zien dat we in mogelijkheden denken en dingen anders willen doen."

Albon werd rondenlang op zijn hielen gezeten door Gasly en Hamilton, maar profiteerde voornamelijk van het lang uitblijven van DRS. Uiteindelijk werd het openklappen van de achtervleugel toegestaan, maar alsnog kon de Williams-coureur dankzij de hoge topsnelheid het tweetal voorblijven. Hamilton liet na afloop weten een sitting duck te zijn. "Ik had DRS wel eerder gewild", vertelde Albon. "Ik was zes of zeven rondjes sneller dan de auto's voor mij. Ik wist dat we met mijn downforce-configuratie er met DRS zo langs konden. Het was frustrerend dat het wat lang duurde en toen het uiteindelijk werd toegestaan, kwam het mij juist niet uit."