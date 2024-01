Albon blij met Williams F1: Andere dynamiek dan bij Red Bull

Het afgelopen Formule 1-seizoen was Alexander Albon in de Williams een van de coureurs die het meeste indruk maakte. De Thai scoorde met 27 punten het overgrote merendeel voor zijn team, waarmee voor de formatie uit Grove de zevende plek bij de constructeurs over de streep getrokken kon worden. Daarmee noteerde de renstal de beste eindklassering sinds 2017, waarmee de weg omhoog ingeslagen is. Albon verklaart in gesprek met Motorsport-total.com, een zustersite van Motorsport.com, blij te zijn met hoe het binnen Williams er aan toe gaat. "Het belangrijkste bij Williams is dat de focus op de lange termijn ligt", vertelt een openhartige 27-jarige coureur. "Het gaat erom dat we het team samen opbouwen. Ze vertrouwen op mij om het team de juiste richting op te krijgen. Die rol bevalt me. Ik mag dit team naar voren brengen. De dynamiek we bij Williams hebben, is een heel andere dan bij Red Bull."

Het is voor Albon logisch te verklaren waarom Williams zo anders werkt. Red Bull is immers een titelkandidaat, iets waar ze bij Williams voorlopig alleen nog maar van kunnen dromen. "We komen uit een paar moeilijke jaren en proberen dit team te ontwikkelen. De manier van werken en de cultuur van het team is heel anders", legt de Thaise coureur uit. "Die manier is nog bijzonderder dan je je kan voorstellen."

Het is in de F1-wereld een publiek geheim dat Albon naast een vaardige coureur ook technisch op hoog niveau is. "Ik heb veel meetings. Niet alleen met de ingenieurs op het circuit, maar ook met technici en de aerodynamica mensen in de fabriek. Dat zijn de mensen die de auto voor volgend jaar maken", vertelt de 27-jarige rijder. "Daarom weet ik nu veel beter waar ik over praat. Ik begrijp de auto beter en ken de sterke en zwakke punten. Dan durf je ook meer te zeggen." Die vrijheid die hij voelt bij Williams om zijn mening te delen is wel iets waarvan hij weet dat het met de jaren groeide. "Bij Red Bull moest ik dat nog leren en kon ik nog weinig feedback geven over welke richting de auto op moest. Ik moest eerst de auto leren kennen en weten wat de auto doet en waarom."