Met de nieuwe teambaas James Vowles binnen de gelederen heeft Williams zich ten doel gesteld om binnen een aantal jaar de top van het F1-veld te bestormen. Voor de teambaas een hele opgave om dat met de Britse renstal te bewerkstelligen, zeker gezien de laatste jaren waarin Williams stelselmatig een van de langzaamste renstallen was. Dit seizoen heeft de formatie uit Grove wel al een goede stap gezet, zeker gezien het feit dat de FW45 op het gebied van aerodynamica een significante achterstand heeft. Daar tegenover staat dat de renstal het wel goed doet op banen waar topsnelheid nodig is, iets wat de voorgangers van de huidige bolide ook lieten zien.

Toch is over het geheel gezien de Williams van dit jaar een stuk beter dan de versie uit 2022. Zeker in de handen van Alexander Albon is de bolide goud waard. Vorig jaar scoorde de Thai slechts vier punten, nu staat hij voor de zomerstop aan al op elf stuks. Met name tijdens de GP van Canada liet de 27-jarige coureur met een zevende plek een knappe prestatie zien. Ook voor zijn semi-thuispubliek in Silverstone - Albon is geboren in Engeland - scoorde de Thai met een achtste plek goede punten. Ook bij de constructeurs staat Williams op die elf punten. Teamgenoot Logan Sargeant is namelijk nog puntloos, maar heeft de laatste races voor de zomerstop een stijgende lijn laten zien.

Albon vertelt dat het seizoen beter verloopt dan voorspelt: "Eerlijk gezegd is dit een heel goed seizoen voor ons. Ik wil niet te veel zeggen, maar ik heb het gevoel dat we tussen Bahrein en de zomerstop nog heel wat stappen hebben gezet. Misschien niet zo groot als McLaren, maar we gaan de goede kant op. We staan nu gedeeld zevende bij de constructeurs, daar had ik voor het seizoen aan bij wijze van spreken een moord voor hebben gedaan, dus het gaat goed. We moeten er wel voor zorgen dat we gefocust blijven en ons blijven inspannen, maar ik ben er zeker van dat we als team kunnen genieten van de zomerstop om daarna weer fris terug te komen."

Upgrades Canada

Tijdens de GP van Canada, waar Albon dus zijn beste seizoensprestatie noteerde, introduceerde Williams een groot updatepakket. Onder andere de vloer en de sidepods werden aangepakt. Dat heeft er voor gezorgd dat ook op banen zoals de Hungaroring rekening gehouden moet worden met de Britse renstal. "Het is fijn om elk weekend in te gaan met het idee dat we om de punten kunnen vechten", vertelt Albon over de veranderingen aan zijn wagen. "Dat gevoel zorgt ervoor dat iedereen meer vertrouwen en motivatie krijgt. Het is goed om van die momenten te genieten en hopelijk kunnen we in de tweede seizoenshelft nog meer punten scoren."