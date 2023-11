Dit is volgens Albon de oorzaak van de startcrash F1 Brazilië

Het is een opvallende oorzaak, maar wel een met een goede reden. Alexander Albon was namelijk heel goed weg bij de start van de Grand Prix van Brazilië, maar schoot daardoor wel met een groot snelheidsverschil voorbij aan Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen. Hülkenberg zat in de sandwich en kon niet voorkomen dat Albon en Magnussen zich zouden uitschakelen. "De laatste drie races, dus Mexico, de sprintrace en vandaag, waren we de nummer één in de starts", stelt Albon. "We hebben hele goede starts gehad, drie op rij nu. Soms pakt dat goed uit, zoals in Mexico. Soms werken ze tegen je, zoals hier. Dat is frustrerend. Ik heb niet het idee dat ik iets anders had kunnen doen. Ik reed zo ver mogelijk naar rechts. Ik denk dat de Haas aan de linkerkant waarschijnlijk verrast was, iets overstak, de Haas in het midden afkneep. Ik bedoel, dit soort dingen gebeuren, maar het is gewoon onfortuinlijk."

Albon baalde uiteraard van zijn uitvalbeurt, maar was vooral 'gefrustreerd' dat zijn goede start onbeloond bleef. Hij wist wel dat hij snel voorbij moest aan de Haas-coureurs, aangezien zij 'de verkeersmakers' zouden zijn. "Als ik ze vroeg in de race kon inhalen, hadden we een goede kans gemaakt om punten te scoren. Het waren slechts 100 meters, maar in die 100 meter zag het er wel naar uit dat het de goede kant op zou gaan." Of een top-tien mogelijk was geweest in de Williams? "Dat weet je nooit. Maar wat belangrijker is dan punten scoren, is ervoor zorgen dat anderen geen punten scoren. Als ik de punten niet zou scoren, zou ik de juiste mensen ophouden."

Hülkenberg kon nog wel grappen om het incident, waar hij betrokken was maar geen slachtoffer van zou worden omdat hij wel door kon. "Ze voelden zich allebei erg aangetrokken tot mij en ze wilden me een kusje geven", grapt de Duitser. "En die kus kregen ze. Ik denk dat ze niet terug komen! Het was erg vergelijkbaar met Qatar om eerlijk te zijn", doelt hij op het incident met Esteban Ocon en Sergio Perez, waar hij ook middenin de sandwich zat. "Het was een déjà vu voor mij, maar het gebeurde allemaal zo snel. Alex zat rechts, Kevin kwam eraan terwijl de bocht naar links loopt. Ik denk dat hij een beetje te hard pushte en daar de prijs voor betaalde."

Video: De startcrash in Brazilië