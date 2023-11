Albon moppert op F1-banden in Brazilië : “Vreselijk om mee te rijden”

Vrijwel alle coureurs reden de sprintrace in Sao Paulo op zachte banden. Omdat het rubber zo snel sleet, stond hun wedstrijd vooral in het teken van bandenmanagement. In theorie zou je zeggen dat de rijders op een hardere compound hadden kunnen profiteren, maar daar kwam in praktijk niets van terecht: de Haas-auto’s en Logan Sargeant hadden eveneens weinig plezier van hun medium banden.

“Het leek overal een worsteling te zijn. Het was een langzame race”, klaagde Alexander Albon na afloop. “De bandenslijtage was enorm. Het voelde eerlijk gezegd vreselijk om mee te rijden. Volgens mij had iedereen er last van, want onze snelheid was eigenlijk niet eens zo slecht. Het rijden voelde gewoon niet goed aan. Het was lastig. Als je zoveel slijtage hebt, dan denk je dat iedereen gewoon op hardere banden had moeten rijden. Het vreemde is echter dat de harde banden hier zo slecht zijn. Daarom gebruik je de zachte band, omdat die in eerste instantie meer grip bieden. Deze banden zijn gewoon niet goed. Je moet ze zo nadrukkelijk managen.”

Volgens Albon was dit ook al het geval in Qatar, de Verenigde Staten, Mexico en in de kwalificatie in Brazilië. “Er is veel bandenslijtage, zeker als het warm is en we op circuits rijden die zwaar voor de banden zijn. Deze circuits met oud asfalt hebben echt de neiging om de banden op te eten”, zei Albon. “Het voelt alsof we gewoon rondjes rijden, omdat we zoveel moeten managen. We rijden nu al een tijdje met deze banden, dus ik denk niet dat er veel zal veranderen.”

Ook Daniel Ricciardo bekritiseerde het asfalt in Sao Paulo, terwijl Lewis Hamilton aangaf dat hij nooit eerder zo’n hoge bandenslijtage heeft ervaren op Interlagos. Volgens Charles Leclerc is dit weekend echter geen uitzondering. “Het is altijd al zo geweest dat we in warmere races meer last hebben van oververhitting”, vertelde de Ferrari-coureur. “Ik heb niet het gevoel dat het dit seizoen veel slechter is in vergelijking met eerdere jaren. Het is redelijk hetzelfde. Ik had net zoveel last van oververhitting als in het verleden, het is altijd hetzelfde.”

Video: Samenvatting van sprintrace in Brazilië