Albon over ban op politieke statements: “Iedereen is bezorgd”

De FIA heeft in december de tekst van de International Sporting Code aangepast waardoor coureurs alleen nog politieke, religieuze en persoonlijke statements mogen maken als zij daar vooraf toestemming voor hebben gevraagd bij de autosportbond. Dat terwijl coureurs als Lewis Hamilton en Sebastian Vettel de laatste jaren de Formule 1 steeds vaker als podium zijn gaan gebruiken om zich uit te spreken over allerlei kwesties zoals gelijke behandeling voor LHBTIQ's en de klimaatproblematiek.

De aanpassing van de internationale sportcode leidde tot veel verontwaardiging. De FIA liet in een reactie weten dat de tekst alleen is aangepast zodat deze weer in lijn is met de ethische code van het Internationaal Olympisch Comité, waarin staat dat sport politiek neutraal moet zijn. Volgens sommigen is er echter meer aan de hand en probeert de FIA coureurs de mond te snoeren, zoals de FIFA eerder tijdens het WK voetbal in Qatar ook al optrad tegen spelers die een statement wilden maken.

Alexander Albon zegt dat hij nog niet van de FIA heeft vernomen wat er precies wel en niet geoorloofd is als coureur. “Maar dat is wel een van de voornaamste dingen. We moeten duidelijkheid krijgen hierover”, aldus de blonde Thai bij de presentatie van de nieuwe Williams-livery. “Want als het gaat om politiek en opvattingen die je als persoon hebt, dan kan dat nogal breed worden geïnterpreteerd. We hebben dus duidelijkheid van de FIA nodig. Wat proberen ze ons hiermee precies te zeggen? Ik vind het persoonlijk een beetje verwarrend.”

Ook Albon heeft het gevoel dat er iets meer zit achter de aanpassing van de tekst. “We waren met zijn allen groot voorstander van We Race As One en al dat soort initiatieven. En het lijkt er nu op dat de FIA daar afstand van probeert te nemen. We zullen zien wat er gebeurt. Het is in elk geval duidelijk dat er een open dialoog moet komen over wat ze hiermee willen bereiken”, aldus de Thai. “En natuurlijk moeten we tot op zekere hoogte vrij zijn om te zeggen wat we willen. Ik weet zeker dat er op een later moment duidelijkheid komt over wat zij ze hier nu echt mee voor elkaar willen krijgen.”

Albon wilde niet ingaan op de vraag of de coureurs onderling met elkaar contact hebben gehad over de nieuwe richtlijn van de FIA. “Ik wil daar niet te veel over zeggen. Maar er zijn heel veel mensen die naar ons kijken en vinden dat wij een rol kunnen spelen als het gaat om het onder de aandacht brengen van problemen die over de hele wereld spelen. En ik ben ook van mening dat wij als coureurs daarin een verantwoordelijkheid hebben, dat we mensen bewust kunnen maken van problemen die er zijn. Het is dus lastig voor ons rijders om te begrijpen wat de FIA hiermee wil.”

“Ik heb eerlijk gezegd nog niet veel met de rest van de grid over deze situatie gesproken, maar ik heb wel het idee dat we er allemaal bezorgd over zijn. Ik weet dat de Formule 1 en de FIA bezig zijn om alles op één lijn te krijgen qua communicatie. Maar op het moment is het wat verwarrend.”