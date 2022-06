Albon baalt: "Problemen met F1-auto zijn lastig op te lossen"

Williams heeft voorlopig de grootste moeite om het middenveld qua snelheid bij te houden, waardoor het momenteel hekkensluiter is in het constructeurskampioenschap. Alexander Albon is de enige die punten heeft gescoord voor de renstal uit Grove. De Thai werd tiende in Australië en finishte op P9 in Miami, wat hem op een totaal van drie punten brengt. Voor teamgenoot Nicholas Latifi is het voorlopig een raadsel waarom de Canadees geen potten kan breken met de FW44. De F1-auto moet nog een grote update krijgen en dat gebeurt wellicht op Silverstone. Toch is het volgens Albon nog niet duidelijk hoe Williams de huidige problemen precies moet aanpakken.

"Iedereen is aan het ontwikkelen. Wij hebben al tijden geen grote update gehad. Qua balans zit het nog niet helemaal goed. We verwachten dit ook niet zomaar op te lossen met updates", zegt de Williams-coureur. "De meeste problemen zijn voornamelijk te wijten aan de karakteristieken van de auto in de bocht. Hopelijk brengt de update verbetering, maar voorlopig is het nog erg lastig. Het ligt ook aan de baan. In Canada heb je heel snelle chicanes, maar het is vervolgens moeilijk om een goed compromis te vinden over het hele rondje. Het schiet alle kanten op."

Williams is er in geslaagd om twee keer Q2 te bereiken. Albon deed dit in Bahrein en Canada. De renstal staat momenteel twaalf punten achter Haas, de nummer negen bij de constructeurs. In Montreal liet Williams-teambaas Jost Capito al weten dat ze hard werken aan een update, die visueel zichtbaar zal zijn. Williams hoopt deze op tijd klaar te hebben voor de Britse Grand Prix. "We zien de resultaten op de computer, in de windtunnel en in de simulator. Het is afwachten hoe het op baan gaat zijn", aldus Capito. "Als we dezelfde stap kunnen maken als die we nu op papier maken, dan moet het een grote worden."