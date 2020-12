Albon: "Alles aan gedaan" om stoeltje voor 2021 te behouden

De Brits-Thaise coureur was de race als vijfde gestart, maar had in de zesde ronde met een beetje hulp van zijn DRS aan één enkele inhaalmanoeuvre genoeg om Lando Norris in te halen en op te schuiven naar P4. Aanvankelijk zag het er naar uit dat het gat naar de top drie onoverbrugbaar was, maar de safety car die naar buiten moest komen om de RP20 van Sergio Perez veilig af te slepen, bezorgde hem de aansluiting met de drie coureurs voor hem.

In het vervolg van de race kon Albon echter nooit een vuist maken en Hamilton bedreigen. Een paar ronden voor het einde begon hij het tempo op te voeren, maar uiteindelijk bleef hij op anderhalve seconde achter de wereldkampioen en dus net buiten het podium steken. Hoewel de vierde plaats op het Yas Marina Circuit niet zijn beste klassering van het seizoen was, beschouwt hij het wel als zijn beste prestatie en houdt hij er een uitstekend gevoel aan over. “Ik heb het gevoel dat dit mijn beste weekend is geweest”, aldus Albon tegen onder andere Motorsport.com. “Ik wil iedereen hier en in de fabriek bedanken voor de steun. We hebben niet opgegeven en hebben geprobeerd om oplossingen te vinden om het comfortabeler voor me te maken in de auto. Het is en blijft een lastige auto om in te rijden.”

Albon liet zich voorafgaan aan de race niet in de kaarten kijken toen hem werd gevraagd of er druk was rondom het veiligstellen van zijn stoeltje voor 2021, maar zijn reactie achteraf was veelzeggend. “Ik ben erg trots op mezelf dat ik ben blijven pushen en hier mijn beste prestatie heb geleverd, met alle druk dit weekend en alles wat er aan de hand is. Dit voelt als een goed einde van het jaar. Of het genoeg is? Dat is niet aan mij om te bepalen, maar ik heb het gevoel dat ik er alles aan heb gedaan. Ik laat het aan de anderen over om te beslissen.”

Horner: "Besluit volgt in komende dagen"

Die beslissing zal snel worden genomen, zo liet teambaas Christian Horner tegenover de verzamelde schrijvende pers weten. “We hebben steeds gezegd dat we eerst het einde van dit seizoen wilden afwachten en daarna pas een besluit zouden nemen. Alex heeft dit weekend misschien wel zijn sterkste raceweekend afgewerkt, dat is natuurlijk zeer bemoedigend voor hem. Maar nu hebben wij als team vooral een compleet beeld van het hele seizoen. We zullen dat besluit in de komende dagen al nemen.”

In het eindrangschikking voor het kampioenschap klom Albon nog een plaatsje: hij stond voor Abu Dhabi achtste, maar is dankzij zijn vierde plaats in Abu Dhabi Charles Leclerc voorbijgegaan en sluit het seizoen dus af op de zevende plaats.