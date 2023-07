Alexander Albon is tot dusver één van de smaakmakers in het Grand Prix-weekend op het Britse Silverstone. Na in de trainingen telkens in de top-drie te zijn geëindigd, had hij wel verwacht iets verder naar achteren te staan in de kwalificatie. Desondanks is de in Londen geboren Thai nog steeds tevreden met zijn resultaat. “Het is een geweldig weekend”, jubelt Albon. “Het voelt bijna alsof je teleurgesteld bent na de kwalificatie, maar het is nog steeds een achtste plaats in Q3!”

“We moeten realistisch zijn”, vervolgt Albon. De Williams-coureur zegt dat zijn team direct de juiste afstelling voor de FW45 had gevonden op Silverstone, in tegenstelling tot de concurrentie. “Ik denk dat wij er al vroeg in het weekend bovenop zaten en direct een goed ritme hadden. Voor mijn gevoel hadden we een vliegende start, waarna anderen ons hebben ingehaald. Daarnaast denk ik dat andere teams tot Q3 ook een beetje verstoppertje hebben gespeeld. Uiteindelijk staan we min of meer op de plek die we na de vrijdag al hadden verwacht. Het is nog steeds een prachtig resultaat. Voor dit weekend keken we naar een plaats rond P15. Dus tot nu toe is het een geweldig weekeinde.”

Albon weet nog steeds niet waarom Williams zo snel is op Silverstone. “Dat moeten we uitzoeken. Het is belangrijk om te weten waarom je langzaam bent, maar ook waarom je snel bent”, reageert hij. “Ik denk dat sommige topteams het wat moeilijker hadden dan we hadden verwacht. Daarnaast is dit een circuit met weinig rempunten. We weten dat we slecht zijn met het remmen. Dus dit soort circuits is redelijk gunstig voor ons. Je rijdt veel van de ronde volgas. Dat is goed voor ons, aangezien onze auto veel glijdt. Daarnaast zijn we goed op softs, maar op de mediums en hards hebben we veel moeite. Met die compounds zijn we niet zo competitief. Maar als het erop aankomt en we op softs rijden, zijn we eigenlijk best snel.”

Video: Alexander Albon na de kwalificatie op Silverstone