Alexander Albon: “2022 was mijn sterkste F1-seizoen tot nu toe”

In Australië pakte Alexander Albon zijn eerste punt voor Williams door met een wonderlijke strategie - pas één ronde voor het einde kwam hij binnen voor zijn verplichte pitstop - als tiende over de eindstreep te komen. In de eerste Grand Prix van Miami was er een sterke negende plaats en in België bracht hij zijn puntentotaal op vier door nog een keer tiende te worden.

“Het is in sommige opzichten een lastige geweest”, blikt hij tegenover Motorsport.com terug op het afgelopen seizoen. “Maar persoonlijk was het een zeer positief jaar, mijn sterkste jaar in de Formule 1 tot dusver. Ik heb nog niet zo heel veel jaren achter de rug, maar van de drie seizoenen die ik heb gereden, was dit mijn beste.”

“Voor mijn gevoel heb ik me als coureur verder ontwikkeld en dat is eigenlijk het voornaamste”, vervolgt hij. “En ik heb het idee dat de dingen die ik in de afgelopen jaren geleerd heb, op een goede manier kan toepassen. Ik denk dat ik er wel het maximale heb uitgehaald. Voor buitenstaanders is het misschien lastig om mijn prestaties te beoordelen, maar voor mijn gevoel is het seizoen zeer goed verlopen.”

Zelfvertrouwen terug

Albon zegt weer met vertrouwen achter het stuur te zitten, nadat hij het als teamgenoot van Max Verstappen niet gemakkelijk had bij Red Bull. “Het belangrijkste is dat je met vertrouwen in de auto zit en ik heb het idee dat dat weer terug is. En dat is ook noodzakelijk om snel te kunnen gaan. Ik heb het gevoel dat ik de auto dit jaar begreep en ermee op de limiet kon rijden. Daar worstelde ik in 2020 een beetje mee. Ik raakte het gevoel kwijt dat ik de auto onder controle had en kon er niet meer mee rijden zoals ik wilde.”

Die controle was er wel in de FW44. Albon: “Dit jaar kon ik de auto precies laten doen wat ik wilde. Niet dat de wagen stabieler was, want dat was hij niet. In tegendeel zelfs. Het was gewoon dat ik vanaf het allereerste moment met een goed gevoel achter het stuur zat. En sindsdien is het ook alleen maar beter geworden. Met elke race kreeg ik er meer vertrouwen in en het helpt dan natuurlijk als de resultaten ook goed zijn.”

Het seizoen begon meteen goed voor Albon: in de eerste kwalificatie van het jaar wist hij gelijk Q2 te bereiken, waarna hij als veertiende van start mocht gaan in Bahrein. “Dat was meteen een belangrijk moment. Na een jaar weg te zijn geweest ben je toch wel een beetje nerveus. Als je dan aan het begin van het seizoen gelijk goede resultaten kan boeken, helpt dat om de zenuwen tot bedaren te brengen. Het was een mooi moment, na alle kopzorgen over dat ik een seizoen niet op de grid stond. Ik kreeg hierdoor meteen het gevoel dat het team achter me stond. Het resultaat kwam op dat moment ook nog onverwacht. Het was dus een mooie manier om aan het seizoen te beginnen. Ik had meteen het vertrouwen, waar ik daarna op verder kon bouwen.”