Albon ziet in Vowles juiste man om Williams vooruit te helpen

Williams nam al na twee F1-seizoenen afscheid van teambaas Jost Capito, die naderhand aangaf dat hij zelf nooit van plan was om langer dan twee tot maximaal drie jaar aan te blijven. De Duitser kon in die twee jaar Williams niet uit het dal helpen. Voormalig hoofdstrateeg van Mercedes James Vowles staat nu voor die uitdaging en neemt een flinke bak ervaring mee.

De 43-jarige Vowles begon vlak voor de testdagen in Bahrein aan zijn eerste werkdag bij zijn nieuwe werkgever, in een voor hem nieuwe rol. Een grote impact kan nu dus nog niet verwacht worden, zo waarschuwt Alexander Albon. Wel ziet hij nu al positieve tekenen voor de toekomst van Williams nu Vowles aan het roer staat.

"James heeft de kennis van Mercedes en is natuurlijk een slimme jongen, dat hebben we nu ook nodig", zegt Albon. "We doen op dit moment veel dingen goed, maar er zijn ook zaken die op de korte, middellange en lange termijn beter kunnen. We moeten naar allerlei aspecten kijken. Hij zit hier pas net, maar als ik naar hem luister dan draagt hij veel bij. Hopelijk blijft dat ook het geval. Dit is meer iets voor de lange dan korte termijn, maar ik kijk ernaar uit om de vooruitgang te zien", aldus de Thai.

Grote vooruitgang

Albon klonk na de testdagen in Bahrein pessimistisch over de kansen van Williams dit seizoen, al ziet hij grote stappen vooruit ten opzichte van vorig jaar. Hij sprak zelfs over 'de grootste stap' naast Aston Martin, dat zich van middenmoter tot topteam bombardeerde in één winter. Gevraagd of Williams grote vooruitgang heeft geboekt, antwoordt hij: "Ja, absoluut. Kijk waar we nu staan. Vorig jaar was die eerste race echt tricky, we worstelden toen echt. Volgens mij bereikten we toen wel Q2, maar dat was toen nog een beetje een verrassing."

"Twee weken geleden begonnen we eerlijk gezegd met een achterstand na de testdagen en de vrijdag. Maar we wisten het om te keren en pakten op zondag een punt. Dat was volgens mij het eerste puntje in de eerste race in zes jaar tijd. Dat is zeker iets om trots op te zijn, een geweldig begin van het jaar."

Dat Albon zo competitief was, kwam voor hem 'een klein beetje' als een verrassing. "Qua gevoel in de auto is het niet heel anders dan vorig jaar, maar we hebben hier en daar enkele kleine stappen gezet en die tellen op. Het is duidelijk veel beter, dus ik heb het gevoel dat we er veel beter voor staan. We weten bovendien dat er genoeg ruimte voor verbetering is, dat maakt me enthousiast."