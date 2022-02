Albon mag onder Thaise vlag racen na terugdraaien sancties WADA

In oktober kondigde WADA aan dat de Thaise anti-dopingautoriteit NADO niet voldeed aan de World Anti-Doping Code. Het agentschap legde daarom sancties op, waardoor de Thaise vlag niet gebruikt mocht worden bij grote internationale wedstrijden of kampioenschappen. Dat zou gelden voor de eerstvolgende edities van deze evenementen, of totdat WADA het besluit terugdraait. Voor nieuwbakken Williams-coureur Alexander Albon zou dat betekenen dat hij weliswaar als Thai mag deelnemen aan F1-races, maar dat de Thaise vlag niet getoond mag worden op bijvoorbeeld het podium.

Met zo’n scenario hoeft Albon echter geen rekening meer te houden, want WADA is momenteel om de sancties tegen Thailand en NADO terug te draaien. De Thaise anti-dopingregels zijn inmiddels aangescherpt en voldoen aan de code van WADA. Een officiële aankondiging wordt op korte termijn verwacht. Niet alleen Albon profiteert ervan dat de sancties worden teruggedraaid, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de sporters die later deze week beginnen aan de Olympische Winterspelen in Peking. Thaise atleten kunnen dan gewoon onder de Thaise vlag deelnemen aan hun disciplines.

De tegen Thailand getroffen sancties waren anders van aard dan de sancties waar Rusland mee te maken heeft. Sinds december 2020 mogen atleten niet uitkomen onder de Russische vlag als gevolg van het grote dopingschandaal rond de Winterspelen van 2014. F1-coureur Nikita Mazepin kon zodoende in 2021 niet als Russische atleet aan de start van zijn debuutseizoen verschijnen, maar reed officieel als atleet van de Russische autosportbond RAF. Ook in 2022 staat de Haas-coureur op die manier aan de start, aangezien de sancties pas in december 2022 aflopen.

Albon keert in 2022 terug op de startgrid van de Formule 1. In 2019 debuteerde hij in de Formule 1 bij Toro Rosso, maar na slechts twaalf races kreeg hij al promotie naar Red Bull Racing. De resultaten van de Britse Thai waren echter niet goed genoeg en dus werd hij voor de start van het seizoen 2021 vervangen door Sergio Perez. Wel bleef Albon aan als test- en reservecoureur van Red Bull, dat met Max Verstappen voor het eerst sinds 2013 een wereldtitel won. Komend seizoen verschijnt Albon aan de start namens Williams, waar hij de teamgenoot van Nicholas Latifi wordt.