De Formule 1 stapt in 2022 over op velgen met een diameter van 18 inch. Daarom werkt bandenleverancier Pirelli dit jaar een uitgebreid testprogramma af op banden die gemaakt zijn voor die nieuwe velgen. De testwerkzaamheden worden evenredig verdeeld onder de teams om niemand een oneerlijk voordeel te geven. Na eerdere tests in Jerez, Bahrein en Imola komen Alfa Romeo, Alpine en Red Bull Racing deze week in actie op het Circuit de Barcelona-Catalunya om het nieuwe rubber te proberen.

Dinsdag werkten de drie teams het eerste deel van het door Pirelli opgestelde programma af. Bij Red Bull Racing zagen we daarbij de terugkeer van Alexander Albon. De reserve van de Oostenrijkse renstal moest eind 2020 zijn racezitje afstaan aan Sergio Perez, maar werd door zijn renstal opgeroepen om in Spanje twee dagen te testen op de nieuwe banden. Na afloop van de eerste dag blikte de 25-jarige coureur, die dit jaar in de DTM racet, via Twitter terug: “Ik kan niet omschrijven hoe goed het voelt om terug te zijn achter het stuur van deze auto. En hoe goed zien deze banden eruit!”

Albon is niet de enige reserve die in actie komt in Montmeló. Alpine liet Daniil Kvyat testen op de enige dag dat de Franse renstal deze week meewerkte aan het programma van Pirelli, terwijl Robert Kubica beide dagen bij Alfa Romeo voor zijn rekening neemt. Het door Sauber gerunde team testte dinsdag niet alleen met de nieuwe banden en 18 inch velgen, maar ook met de wieldoppen die in 2022 terugkeren in de F1.

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41 Foto: Pirelli