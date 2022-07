Alex Albon rekent niet op terugkeer naar Red Bull

Na een jaar pauze keerde Alex Albon dit jaar bij Williams terug in de Formule 1. De Thai werd eind 2020 door topteam Red Bull Racing aan de kant geschoven en bracht het seizoen 2021 met steun van de energiedrankengigant door in de DTM. Dit jaar laat hij in dienst van Williams zien wel degelijk uit het juiste racehout te zijn gesneden. Het jaar langs de zijlijn heeft weinig gedaan met zijn pure snelheid. “Hoewel ik een jaar weg was, heb ik veel zelfvertrouwen”, aldus Albon. In tegenstelling tot zijn tijd bij Red Bull Racing, waar hij veel moeite had met het rijgedrag van zijn bolide, voelt hij zich nu weer helemaal thuis in zijn werktuig: “Ik voel me goed in de auto. De laatste keer dat ik me zo voelde, was in 2019 in de Toro Rosso. De overstap naar Red Bull was vervolgens groot, en dat was van 2019 naar 2020 nogmaals het geval.”

Albon wordt nog altijd ondersteund door Red Bull, maar de Thai ziet het niet gebeuren dat hij in de komende jaren een rentree maakt aan de zijde van Verstappen. “Er wordt altijd gesproken, maar het is geen geheim dat de plekken bij Red Bull en AlphaTauri vergeven zijn. Ik beleef tot op heden een goed jaar en ik geniet ervan om met deze mensen samen te werken. We staan nog niet waar we willen staan, maar we verbeteren de auto continu. Ik focus me simpelweg op dit seizoen en dan zien we wel wat er in de toekomst gebeurt.”

Albon staat momenteel met drie punten op de negentiende stek in de WK-stand, een positie boven zijn puntloze teamgenoot Nicholas Latifi. Volgens de snelle rijder zijn de huidige wagens meer vergevingsgezind dan in zijn tijd bij Red Bull: “Je kunt met deze banden wat agressiever zijn, zeker in de snelle bochten. Als je bijvoorbeeld in Barcelona aan een ronde begint en in de eerste twee bochten wat glijdt, dan was het in het verleden direct klaar. Deze banden hebben een wat groter window en de auto’s zijn wat levendiger.”

