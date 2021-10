Albon: Onterecht dat Marko als slechterik wordt neergezet

Red Bull heeft de reputatie meedogenloos te zijn voor jonge rijders. Het merk doet veel aan talentontwikkeling via het Red Bull Junior Team, maar als er niet gepresteerd wordt, wordt een coureur aan het einde van het jaar zonder pardon aan de kant gezet. In de Formule 1 schuwt Red Bull er ook niet voor om tussentijds in te grijpen wanneer de resultaten tegenvallen, zo hebben onder andere Daniil Kvyat en Pierre Gasly in de recente historie ervaren.

Alexander Albon, die zelf door Red Bull werd teruggezet naar een reserve- en simulatorrol na een moeizaam verlopen seizoen in 2020, vindt het echter niet juist dat Helmut Marko en co hierom in een kwaad daglicht worden gezet. “Ik denk dat hier sprake is van een misvatting, als ik eerlijk ben”, zegt Albon in de F1 Nation Podcast. “Red Bull wordt in de media vaak neergezet als slechterik als het over dit onderwerp gaat. Maar de werkelijkheid is heel anders.”

Met name Marko staat erom bekend te zijn bikkelhard te zijn voor zijn talenten. “Helmut wordt het slechtst neergezet, maar het betreft Red Bull in het algemeen”, aldus Albon. “Maar het is op de eerste plaats belangrijk om te beseffen dat het een winnend team is. Ze verwachten goede resultaten van je. De cultuur in het team is zo dat als er niet gewonnen wordt, men niet tevreden is. En zo hoort dat ook te zijn. Als je voor een van de teams in de top-drie - Red Bull, Ferrari of Mercedes - uitkomt, dan is dat wat er verwacht wordt. Natuurlijk is het zwaar, helemaal als je nog niet zoveel ervaring hebt bij een topteam. Maar dat is hoe het is.”

Volgens Albon is het niet zo dat de teamleiding van Red Bull onnodig de duimschroeven aandraait wanneer een coureur het even moeilijk heeft. “Het is niet zo dat je bepaalde dingen moet doen en dat als je die dingen niet doet, je klaar bent en je je biezen kan pakken”, zegt Albon. “Natuurlijk willen ze dat beide auto’s goed voor de dag komen, dat is het hele idee erachter. Maar je wil niet iemand onder druk zetten als diegene niet presteert, want dat doen de media al genoeg. En als ik naar mezelf kijk, dan is de meeste druk afkomstig van mezelf. Er is niemand van buiten die daar nog meer aan toe kan voegen. Maar het blijft lastig.”

Dat Albon het vorig jaar moeilijk had bij Red Bull lag vooral aan het feit dat hij zich nooit helemaal comfortabel voelde in de auto en zodoende niet het vertrouwen had om er mee op de limiet te kunnen rijden. “Het is gewoon de wijze waarop je moet rijden om snel te gaan met deze auto, die het moeilijker maakt voor Checo en mijzelf dan voor Max”, wijst Albon meteen naar het feit dat ook Sergio Perez bij Red Bull niet aan het niveau van Max Verstappen weet te tippen.

Buzz

Met support van Red Bull keert Albon volgend jaar terug op de Formule 1-grid bij Williams, waar hij de naar Mercedes promoverende George Russell vervangt. “De koers die Williams aan het varen is, is enorm indrukwekkend”, zegt Albon. “Ook kijkend naar de investeringen die er in het team worden gegaan, is het spannend om daar deel van uit te mogen maken. Het team barst momenteel van de energie en motivatie. Iedereen is positief. Als je met mensen in de fabriek aan het praten bent, dan voel je een soort van buzz.” Albon heeft goede hoop dat hij bij Williams voor goede resultaten kan gaan. “Het team zit in een stijgende lijn”, ziet hij. “En de nieuwe regels die volgend jaar in werking treden, kunnen voor een reset zorgen, en ik heb het gevoel dat Williams in een goede positie zit om daarvan te kunnen profiteren.”